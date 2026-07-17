Убиство у Лакташима 26 година без одговора: Ко је убио Душанку Теодоровић Тривић?

Аутор:Огњен Матавуљ
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Прошло је 26 година од мучког убиства Душанке Теодоровић Тривић (51) из Љубатоваца код Лакташа, а починилац овог злочина до данас није откривен.
Иако истрага већ двије и по деценије тапка у мјесту, у Окружном јавном тужилаштву у Бањалуци кажу да се на предмету активно ради.
"Предмет убиства на штету Д.Т.Т. налази се у раду и у фази је истраге по непознатом починиоцу. У предмету се и даље предузимају истражне радње и мјере у циљу расвјетљавања наведеног кривичног дјела", рекла је портпарол ОЈТ Бањалука Маја Ђаковић Видовић.
Душанка Теодоровић Тривић убијена је 17. јула 2000. године у својој породичној кући у Љубатовцима код Лакташа. Њено тијело је, дан касније, пронађено на каучу. Било је умотано у чаршаф.
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Руке су биле везане на леђима, а дио чаршава је био омотан око главе, преко уста. Трагови на мјесту злочина указивали су да је жена добила ударац након којег је пала и главом ударила од ивицу кауча.
Испоставило се да ударац није био смртоносан, а обдукција је показала да је узрок смрти гушење чаршафом.
На мјесту злочина нису пронађени докази који указују на пљачку и вјеровало се да је убица све намјестио да би истражиоце одвео на тај траг.
Међутим, на лицу мјеста није било доказа да је у кућу проваљено, ни трагова који би указивали да је неко ушао кроз отворен прозор. Вјерује се да је Душанка познавала убицу и да га је пустила у кућу...
Радећи на случају полиција је испитала на десетине особа. Међу њима су чланови породице, комшије, мјештани, познаници покојнице.
Током истраге пажњу истражилаца привукло је то што је Душанкина земља, мјесец дана прије убиства, преписана на блиског рођака.
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Испоставило да је то урађено без знања других чланова породице и уз сумњиву аутентичност потписа на уговору.
Споран је био и алиби истог рођака, али нису откривени докази довољни за подизање оптужнице и покретање поступка.
Иако су од злочина прошле двије и по деценије у ОЈТ Бањалука не желе да одговоре на питања која се тичу преписа Душанкине земље, ни особа које су истраживане.
”Имајући у виду да се предмет налази у фази истраге, нисмо у могућности одговорити на питања из вашег упита”, наглашавају у Тужилаштву.
Случај убиства Теодоровић Тривићеве и даље је отворен и још није наступила застара кривичног гоњења, што породици убијене даје наду да ће починилац бити приведен правди.
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