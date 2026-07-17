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Убиство у Лакташима 26 година без одговора: Ко је убио Душанку Теодоровић Тривић?

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Огњен Матавуљ
17.07.2026 19:41

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Полиција, увиђај
Фото: АТВ / Илустративна фотографија / Гемини генерисано

Прошло је 26 година од мучког убиства Душанке Теодоровић Тривић (51) из Љубатоваца код Лакташа, а починилац овог злочина до данас није откривен.

Иако истрага већ двије и по деценије тапка у мјесту, у Окружном јавном тужилаштву у Бањалуци кажу да се на предмету активно ради.

"Предмет убиства на штету Д.Т.Т. налази се у раду и у фази је истраге по непознатом починиоцу. У предмету се и даље предузимају истражне радње и мјере у циљу расвјетљавања наведеног кривичног дјела", рекла је портпарол ОЈТ Бањалука Маја Ђаковић Видовић.

Тијело умотано у чаршав, руке везане

Душанка Теодоровић Тривић убијена је 17. јула 2000. године у својој породичној кући у Љубатовцима код Лакташа. Њено тијело је, дан касније, пронађено на каучу. Било је умотано у чаршаф.

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Руке су биле везане на леђима, а дио чаршава је био омотан око главе, преко уста. Трагови на мјесту злочина указивали су да је жена добила ударац након којег је пала и главом ударила од ивицу кауча.

Испоставило се да ударац није био смртоносан, а обдукција је показала да је узрок смрти гушење чаршафом.

Жртва познавала убицу?

На мјесту злочина нису пронађени докази који указују на пљачку и вјеровало се да је убица све намјестио да би истражиоце одвео на тај траг.

Међутим, на лицу мјеста није било доказа да је у кућу проваљено, ни трагова који би указивали да је неко ушао кроз отворен прозор. Вјерује се да је Душанка познавала убицу и да га је пустила у кућу...

Радећи на случају полиција је испитала на десетине особа. Међу њима су чланови породице, комшије, мјештани, познаници покојнице.

Спорни алиби и препис земљишта

Током истраге пажњу истражилаца привукло је то што је Душанкина земља, мјесец дана прије убиства, преписана на блиског рођака.

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Испоставило да је то урађено без знања других чланова породице и уз сумњиву аутентичност потписа на уговору.

Споран је био и алиби истог рођака, али нису откривени докази довољни за подизање оптужнице и покретање поступка.

Исти одговор већ 26 година

Иако су од злочина прошле двије и по деценије у ОЈТ Бањалука не желе да одговоре на питања која се тичу преписа Душанкине земље, ни особа које су истраживане.

”Имајући у виду да се предмет налази у фази истраге, нисмо у могућности одговорити на питања из вашег упита”, наглашавају у Тужилаштву.

Случај убиства Теодоровић Тривићеве и даље је отворен и још није наступила застара кривичног гоњења, што породици убијене даје наду да ће починилац бити приведен правди.

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Тагови :

Душанка Тодоровић Тривић

Убиство

Неријешено убиство

Лакташи

Коментари (4)

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