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Мајка (40) тукла кћерку и пријетила да ће је унаказити: Ужас у Земуну

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 15:44

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Полицијски службеници ПС Земун донијелу су одлуку о задржавању Г.З. (40) због основане сумње да је починила насиље у породици на штету своје кћерке.

Осумњиченој се ставља на терет да је кривично дјело извршила дана 15.07.2026. године, на територији ГО Земун, када је угрозила спокојство и тјелесни интегритет члана своје породице-малољетне ћерке, на тај што је под дејством алкохола упутила пријетње да ће користити оруђе подобно да тијело тешко повриједи и рукама истој задала тјелесне повреде.

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Износећи своју одбрану пред јавним тужиоцем Трећег основног јавног тужилаштва у Београду, осумњичена није признала извршење кривичног дјела Насиље у породици.

Треће основно јавно тужилаштво у Београду је Трећем основном суду у Београду поднијело приједлог за одређивање притвора према осумњиченој због постојања два законска разлога-особитих околности које указују да ће ометати поступак утицајем на оштећену и свједока и да ће у кратком временском периоду поновити кривично дјело.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

насиље у породици

Земун

Полиција

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