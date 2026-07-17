Мајка (40) тукла кћерку и пријетила да ће је унаказити: Ужас у Земуну

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Полицијски службеници ПС Земун донијелу су одлуку о задржавању Г.З. (40) због основане сумње да је починила насиље у породици на штету своје кћерке.
Осумњиченој се ставља на терет да је кривично дјело извршила дана 15.07.2026. године, на територији ГО Земун, када је угрозила спокојство и тјелесни интегритет члана своје породице-малољетне ћерке, на тај што је под дејством алкохола упутила пријетње да ће користити оруђе подобно да тијело тешко повриједи и рукама истој задала тјелесне повреде.
Регион
Стрпале златне ланчиће у торбе и побјегле из златаре: Ухапшене двије жене у Црној Гори
Износећи своју одбрану пред јавним тужиоцем Трећег основног јавног тужилаштва у Београду, осумњичена није признала извршење кривичног дјела Насиље у породици.
Треће основно јавно тужилаштво у Београду је Трећем основном суду у Београду поднијело приједлог за одређивање притвора према осумњиченој због постојања два законска разлога-особитих околности које указују да ће ометати поступак утицајем на оштећену и свједока и да ће у кратком временском периоду поновити кривично дјело.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
28 мин0
Друштво
34 мин0
Регион
50 мин0
Хроника
58 мин0
Хроника
58 мин0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
15
56
15
52
15
45
15
44
15
33
Тренутно на програму