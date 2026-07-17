Незапосленима у дијелу БиХ одобрено по 950 КМ на 12 мјесеци

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Влада Зеничко-добојског кантона је на сједници одржаној у петак, 17. јула, усвојила више одлука и закључака којима су одобрена средства у износу од близу 4 милиона КМ за подршку запошљавању младих, развоју пољопривреде, заштити борачке популације, социјалним програмима те другим пројектима од значаја за грађане кантона.
Премијер Зеничко-добојског кантона Незир Пивић истакао је да међу најзначајнијим одлукама издваја финансирање Програма суфинансирања запошљавања приправника ВСС и ССС у 2026. години, за који је издвојено 800.000 КМ.
"То су особе које су пријављене на евиденцији Јавне установе Служба за запошљавање ЗДК, суфинансираних у износу од 950 КМ у наредних 12 мјесеци са ВСС-ом те шест мјесеци са ССС-ом. Програмом је предвиђено суфинансирање трошкова доприноса, а у случају да је износ суфинансирања већи од трошкова доприноса, остатак износа суфинансирања користиће се за исплату дијела нето плате", објаснио је Антонио Шимуновић, ресорни министар рада и социјалне политике.
БиХ
Са тржишта повучена лутка због хемијског ризика
Значајна средства одобрена су и на приједлог Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду. Министар Јасмин Чајић нагласио је да је усвојена одлука о додјели 2.387.473,00 КМ за подршку регистрованим фармама говеда.
"Ради се о подршци произвођачима млијека у износу од 650 КМ по музном грлу за фарме у систему откупа млијека, односно 150 КМ по грлу за фарме изван система откупа и прераде млијека. Посебно желим истаћи да је упутством предвиђен додатни подстицај од 10 одсто за кориснике млађе од 35 година, а право на овај додатак остварило је укупно 45 произвођача", казао је министар Чајић.
На приједлог овог министарства одобрено је и 14.960 КМ за спровођење мјера превентивне вакцинације говеда против црног пришта те 35.897 КМ за подршку нереализованим захтјевима из претходног периода и помоћ у посебним околностима.
Фудбал
Ово се морало судити: Аналитичар тврди да је Енглеска покрадена
У оквиру Министарства за борачка питања одобрено је 39.849 КМ за здравствено осигурање припадника борачке популације за период април–јуни 2026. године, док су ратним војним инвалидима из Олова и Зенице одобрена средства за набавку ортопедских помагала у укупном износу од 32.862 КМ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
15
56
15
52
15
45
15
44
15
33
Тренутно на програму