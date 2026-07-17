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Један симптом након уједа осе је озбиљан знак за узбуну: Идите одмах у Хитну

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 16:04

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Детаљан снимак изблиза осе која се одмара на зеленој стабљици у природном окружењу, приказујући њене карактеристике.
Фото: Skyler Ewing/Pexels

Љето на отвореном може имати своју мрачну страну. Роштиљ, плажа и најезда инсеката иду заједно. Близак сусрет са осом, пчелом или стршљеном обично се заврши болно. Док код већине људи остане само црвенило, код неких то мало црвенило прерасте у ситуацију опасну по живот.

Ако вас инсект убоде у руку, а грло изненада почне да отиче, то није обична реакција. То је аларм. Остало вам је минута, не сати, да стигнете до хитне помоћи.

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Шта је нормална реакција и када убод осе обично прође за пар сати?

Кад вас убоде оса или пчела, јак бол, пецкање и свраб су очекивани. Убрзо искочи мала, тврда, црвена избочина. За то је крив хистамин који тијело ослободи. Ова реакција се сама повлачи за неколико сати, највише дан или два.

Хладан облог, антиинфламаторна крема из апотеке и мало стрпљења обично су све што вам треба. Лед стављајте умотан у крпу, никада директно на кожу.

Понекад се јави изражена локална реакција. Оток тада може да покрије и десет центиметара око места убода. Изгледа застрашујуће и траје дуже, понекад и до недјељу дана. Није опасан по живот, али свратите до љекара. Вјероватно ће вам преписати антихистаминике.

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Симптом који никада не смијете да игноришете

Анафилактички шок је тешка, системска алергијска реакција. Први и најјаснији аларм је оток лица, усана, језика или грла. И то без обзира на то где вас је инсект заправо убо.

Ако вас је оса убола у ногу, а врат почне да отиче или осећате да тешко гутате и дишете, немате времена за размишљање. Зовите хитну помоћ одмах.

Када убод инсекта постаје хитан случај

Потражите хитну медицинску помоћ чим приметите неки од ових знакова:

  • Отежано дисање или звиждање у грудима
  • Јака вртоглавица, мучнина или несвестица
  • Црвене мрље или оток по цијелом тијелу, не само на месту убода
  • Блиједа кожа и убрзан пулс
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Ови симптоми значе да алергијска реакција на убод захвата цијело тијело. Према подацима о убодима инсеката и анафилакси, код осјетљивих особа оваква реакција може наступити у року од неколико минута.

Када рана почне да гноји и пулсира

Чак и ако нисте алергични на отров, проблем може да дође касније. У облику бактеријске инфекције. Ако послије неколико дана мјесто убода почне да се загријава, пулсира од бола и оток нагло расте, то је знак да нешто није у реду.

Оток већи од песнице и гној који цури из ране траже љекара. Посебно пазите на црвене пруге које се шире од места убода ка срцу. То је озбиљан знак инфекције. Тражи преглед и антибиотике што прије, док се компликације не размашу.

(Крстарица)

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Тагови :

убод осе

алергија

симптоми алергије

инсекти

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