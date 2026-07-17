Опасност може бити велика: Нова прогноза би могла разочарати оне који иду на одмор

Аутор:АТВ редакција
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Познати метеоролог чије прогнозе прати цијели регион Марко Чубрило најавио је промјену временских прилика.
Према његовим прогнозама, током викенда ће према нашим крајевима стизати све нестабилнији ваздух са запада, док ће испред њега пристизати топлија, суптропска ваздушна маса.
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Чубрило наводи да ће данас, у петак 17. јула, бити веома топло и претежно сунчано, али да се већ током ноћи према суботи, 18. јула, посебно на сјеверу региона, могу очекивати прве предфронталне нестабилности.
У суботу ће у првом дијелу дана бити спарно уз повремене пљускове, док се од послијеподневних сати очекује развој јаче зоне нестабилности.
Према његовим ријечима, та зона би се уз југозападно струјање могла премјештати преко већег дијела Босне и Херцеговине, доносећи обилније грмљавинске пљускове, могућност појаве града, олујног вјетра и већу количину кише у кратком периоду.
"Уколико дође до суперћелијских развоја, опасност од јаких непогода може бити велика", навео је Чубрило, додајући да ће се прецизнији интензитет невремена знати након додатне анализе временских модела.
У недјељу, 19. јула, се очекује привремено смиривање атмосфере, али би крајем дана и навече на сјеверозападу региона поново могла стићи нова зона нестабилности.
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Температуре би се у недјељу требале кретати између 24 и 30 степени Целзијуса.
Чубрило прогнозира да ће наредна седмица донијети прекид правог љетног времена. Очекује се долазак свјежијег и нестабилнијег ваздуха, уз чешће пљускове и повремено појачан сјеверозападни вјетар. Посебно свјеже ноћи могуће су од средине седмице, док би у петак температуре могле пасти на неуобичајених 17 до 24 степена.
Постепени повратак љетних температура очекује се након 27. јула, када би према региону могло ојачати подручје високог притиска, али метеоролог напомиње да се за сада не назире јачи топлотни талас.
Када је ријеч о Јадрану и грчком приморју, Чубрило наводи да ће се освјежење осјетити и на тим подручјима, али слабије него на копну. Додаје да би, уколико се развије секундарни циклон над југом Јадрана или Јонским морем, крајем наредне седмице могло доћи до конкретнијег погоршања времена и у тим крајевима.
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Метеоролог је нагласио да су прогнозе резултат његове анализе и тумачења нумеричких модела, док се за званичне информације грађани требају пратити прогнозе надлежних метеоролошких служби.
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