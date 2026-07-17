Судар цистерне и аутомобила на ауто-путу: Километарске колоне

Аутор:АТВ редакција
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На ауто-путу А3 у смјеру Липовца у Хрватској цистерна се преврнула послије судара с путничким аутомобилом те је саобраћај у прекиду, а возачи се суочавају с вишекилометарским колонама.
Због судара је у потпуности блокиран саобраћај у смјеру истока, преносе хрватски медији. Још увијек нема информација о повријеђенима.
Удес се догодио прије излаза за Поповачу, а формирала се вишекилометарска колона возила, саопштили су Полицијска управа Сисачко-мославачке жупаније и Хрватски ауто-клуб (ХАК).
Према подацима ХАК-а, колона код излаза дуга је око седам километара.
Дојаву о незгоди полиција је запримила око 9.10 часова.
Након контакта с путничким аутомобилом, цистерна се преврнула и својим положајем блокирала обје саобраћајне траке, преноси Индекс.хр.
Полицијски службеници обављају увиђај како би утврдили тачне околности незгоде.
Хрватски ауто-клуб саопштио је да је саобраћај између чворова Криж и Поповача, у смјеру Липовца, у прекиду. Иза мјеста незгоде формирала се колона возила дуга око пет километара.
Возачи који путују према истоку могу користити обилазни правац регионалним путем ŽC3124 између чворова Криж и Поповача.
Саобраћај у смјеру Загреба одвија се без посебних ограничења.
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