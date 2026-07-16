Драгутин Ћелап осуђен на 12 година затвора

Аутор:АТВ редакција
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Жупанијски суд у Загребу данас је неправоснажно осудио на 12 година затвора некадашњег званичника Самосталне демократске српске странке (СДСС) у Топуском Драгутина Ћелапа (72) за наводни ратни злочин из 1991. године.
Ћелап, који је у истражном затвору, а у међувремену је оптужен за још један ратни злочин, није желио да га доведу на објаву пресуде.
Оптужница га терети да је као припадник оружаних јединица САО Крајине у мјесту Старо Село Топуско хицима из ватреног оружја усмртио мушкарца који је управљао трактором, преноси Срна.
Ћелап је ухапшен почетком октобра 2024. године.
Сисачко-мославачка полицијска управа је средином септембра 2025. године пријавила Ћелапа за још један наводни ратни злочин.
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