Logo

Драгутин Ћелап осуђен на 12 година затвора

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 19:39

Коментари:

0
Драгутин Ћелап осуђен на 12 година затвора
Фото: Unsplash

Жупанијски суд у Загребу данас је неправоснажно осудио на 12 година затвора некадашњег званичника Самосталне демократске српске странке (СДСС) у Топуском Драгутина Ћелапа (72) за наводни ратни злочин из 1991. године.

Ћелап, који је у истражном затвору, а у међувремену је оптужен за још један ратни злочин, није желио да га доведу на објаву пресуде.

Оптужница га терети да је као припадник оружаних јединица САО Крајине у мјесту Старо Село Топуско хицима из ватреног оружја усмртио мушкарца који је управљао трактором, преноси Срна.

Ћелап је ухапшен почетком октобра 2024. године.

Сисачко-мославачка полицијска управа је средином септембра 2025. године пријавила Ћелапа за још један наводни ратни злочин.

Хрватски сабор

БиХ

У ФБиХ не подржавају Резолуцију хрватског Сабора

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Осуђен Драгутин Ћелап

Оптужница

Затвор

Коментари (0)

Више из рубрике

Lisice zatvor pritvor

Регион

Покушао да опљачка сопствену супругу

3 ч

0
полиција Хрватска

Регион

Ухапшени након 16 минута: Тројица Мађара опљачкала пошту у Хрватској

5 ч

0
Неред у апартману у Хрватској

Регион

"Оставили су фекалије, мокраћу и смеће"! Снимак из апартмана шокирао регион, погледало га више од милион људи

7 ч

0
Једна особа погинула, 16 повријеђено: Одређен притвор возачу комбија

Регион

Једна особа погинула, 16 повријеђено: Одређен притвор возачу комбија

8 ч

0

  • Најновије

20

42

Шпанија стрепи пред финале: Јамал повријеђен?

20

31

Аутомобили од силине удара летјели у ваздух: Двије особе погинуле у тешкој несрећи

20

23

Приједорчанка претукла двојицу мушкараца: Иза решетака још два мјесеца

20

18

Да ли Бањалука има иједно безбједно купалиште?

20

14

Лидија Вукићевић: Нисам хтјела да се скинем, што ме коштало улога

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима