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Покушао да опљачка сопствену супругу

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 16:52

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Фото: Ron Lach/Pexels

Службеници Одјељења безбједности Подгорица, Станице криминалистичке полиције за сузбијање имовинског криминалитета, по налогу државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Подгорици ухапсили су једну особу из Подгорице осумњичену за разбојништво.

Због сумње да је извршио наведено кривично дјело ухапшен је Е. З. (41) из Подгорице.

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"Он се сумњичи да је 13.07.2026. године, у поподневним часовима, дошао до продајног објекта – киоска, у дијелу града Стари аеродром, гдје је од оштећене, запослене у објекту, која је иначе његова супруга, тражио новац. Када је оштећена одбила да му преда тражени новац, именовани је пришао регистар каси, у тренутку када је она откључала касу како би вратила кусур једној од муштерија и покушао да из касе отуђи новац", саопштено је из УП.

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Том приликом, Е. З. је покушао да одгурне оштећену у страну како би узео новац, али је она успјела да закључа касу. Након тога, лице се удаљило из продајног објекта.

Е.З. је у законом предвиђеном року приведен државном тужиоцу на даљу надлежност.

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Тагови :

Пљачка

Крађа

Подгорица

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