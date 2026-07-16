Logo

Суд БиХ одгодио извршење рјешења Агенције за заштиту личних података

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 16:43

Коментари:

0
Суд БиХ одгодио извршење рјешења Агенције за заштиту личних података
Фото: ATV

Суд БиХ одгодио је извршење рјешења Агенције за заштиту личних података БиХ до доношења коначне судске одлуке, јер би, како тврди, у супротном могло изазвати озбиљне посљедице по функционисање већ успостављених електронских услуга које се користе, саопштено је из Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ (ИДДЕЕА).

Из Агенције су навели да је Суд закључио да би извршење оспореног рјешења прије окончања управног спора могло довести до посљедица које би касније било изузетно тешко или немогуће у потпуности отклонити, чиме би била доведена у питање и ефективност будуће судске одлуке.

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Бећировић би у свакој другој држави био ухапшен и смијењен

Управо због тога одлучено је да се постојеће стање задржи до доношења коначне пресуде, додаје се у саопштењу.

Истовремено, из ИДДЕЕА су навели да ће "наставити одговорно извршавати законом прописане надлежности, осигуравати континуитет пружања електронских услуга грађанима, институцијама и пословним субјектима".

Jerko.webp

БиХ

Бивши министар мијења презиме: "Јер се тако осјећам и д‌јелујем"

Агенција за заштиту личних података БиХ трајно је забранила ИДДЕЕА да обрађује личне податке у сврху издавања квалификованих електронских потврда за електронско потписивање, осим у поступку дигиталног потписивања у области идентификационих докумената.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ИДДЕЕА

Суд БиХ

Коментари (0)

Више из рубрике

Бивши министар мијења презиме: "Јер се тако осјећам и д‌јелујем"

БиХ

Бивши министар мијења презиме: "Јер се тако осјећам и д‌јелујем"

4 ч

1
Предсједништво БиХ

БиХ

Бећировић не одустаје: Преко шефа кабинета "мртву одлуку" хоће да врати у живот

6 ч

1
Службеници Управе за индиректно опорезивање /УИО/ Регионалног центра Тузла су у оперативној акцији кодног назива "Пакет" привремено одузели робу укупне вриједности 1.390.450 КМ, саопштено је из УИО БиХ.

БиХ

У акцији "Пакет" одузета роба вриједна 1,39 милиона КМ

10 ч

0
Предсједник ХЗД-а Драган Човић

БиХ

Човић: ОХР мора нестати!

11 ч

3

  • Најновије

20

42

Шпанија стрепи пред финале: Јамал повријеђен?

20

31

Аутомобили од силине удара летјели у ваздух: Двије особе погинуле у тешкој несрећи

20

23

Приједорчанка претукла двојицу мушкараца: Иза решетака још два мјесеца

20

18

Да ли Бањалука има иједно безбједно купалиште?

20

14

Лидија Вукићевић: Нисам хтјела да се скинем, што ме коштало улога

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима