Суд БиХ одгодио извршење рјешења Агенције за заштиту личних података

Аутор:АТВ редакција
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Суд БиХ одгодио је извршење рјешења Агенције за заштиту личних података БиХ до доношења коначне судске одлуке, јер би, како тврди, у супротном могло изазвати озбиљне посљедице по функционисање већ успостављених електронских услуга које се користе, саопштено је из Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ (ИДДЕЕА).
Из Агенције су навели да је Суд закључио да би извршење оспореног рјешења прије окончања управног спора могло довести до посљедица које би касније било изузетно тешко или немогуће у потпуности отклонити, чиме би била доведена у питање и ефективност будуће судске одлуке.
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Управо због тога одлучено је да се постојеће стање задржи до доношења коначне пресуде, додаје се у саопштењу.
Истовремено, из ИДДЕЕА су навели да ће "наставити одговорно извршавати законом прописане надлежности, осигуравати континуитет пружања електронских услуга грађанима, институцијама и пословним субјектима".
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Агенција за заштиту личних података БиХ трајно је забранила ИДДЕЕА да обрађује личне податке у сврху издавања квалификованих електронских потврда за електронско потписивање, осим у поступку дигиталног потписивања у области идентификационих докумената.
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