У акцији "Пакет" одузета роба вриједна 1,39 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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Службеници Управе за индиректно опорезивање Регионалног центра Тузла су у оперативној акцији кодног назива "Пакет" привремено одузели робу укупне вриједности 1.390.450 КМ, саопштено је из УИО БиХ.
Акција је реализована на основу оперативно-тактичких сазнања и информације Групе за обавјештајни рад која је указивала на неправилности у пословању више правних лица, односно на кријумчарење обуће из Србије и њену организовану дистрибуцију у БиХ.
Провјерама је пронађена већа количина робе страног поријекла за коју није постојала законом прописана документација, и то 12.983 пари патика и 2.556 пари папуча са ознакама познатих робних марки "Најки" и "Адидас" и 1.130 електричних /вејп/ цигарета.
Из УИО наводе да ће због утврђених незаконитости против одговорних лица бити предузете законом прописане мјере и радње.
УИО позива све грађане да сваки облик нелегалне трговине, пореске или царинске утаје, пријаве путем отворене линије на број 080 02 06 07, уз напомену да су сви позиви бесплатни и потпуно анонимни, саопштено је из УИО БиХ.
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