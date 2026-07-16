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Језив злочин у БиХ: Убијени жена и мушкарац, једна особа ухапшена!

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 11:10

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Језив злочин у БиХ: Убијени жена и мушкарац, једна особа ухапшена!
Фото: Принтскрин/Јутјуб

У Храсници су синоћ убијени жена и мушкарац, а полиција је ухапсила једну особу, преносе федерални медији.

"Полицијски службеници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево ухапсили су А .Л., рођеног 1983. године и настањеног на Илиџи, због постојања основа сумње да је починио кривично дјело Убиство. Именовани су сумњичи да је претходне вечери на подручју Храснице, општили Илиџа, убио женску и мушку особу", саопштено је из МУП-а Кантона Сарајево, а преноси Аваз.

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Увиђај, којим је руководио дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, обавили су припадници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево.

У службеним просторијама врши се криминалистичка обрада над осумњиченим 43-годишњаком, који ће уз Извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предат у даљњу надлежност Кантоналног тужилаштва.

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Тагови :

Убиство

Храсница

Сарајево

ФБиХ

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