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Акција "Црни врх": Више ухапшених, заплијењен арсенал оружја, новац, фантомке, мотороле...

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 11:02

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Акција "Црни врх": Више ухапшених, заплијењен арсенал оружја, новац, фантомке, мотороле...
Фото: FUP

Полицијски службеници Федералне управе полиције (ФУП) од раних јутарњих сати данас проводе оперативну акцију кодног назива "Црни врх" на подручју Средњобосанског кантона и Кантона 10.

Акција се реализује под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона 10 - Ливно, а усмјерена је на документовање дјеловања више особа које се сумњиче да су биле удружене ради извршења кривичних дјела "Шумска крађа", "Крађа", "Угрожавање сигурности" и "Изазивање опште опасности", у вези с одредбама Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине.

У оквиру акције извршени су претреси више објеката и возила које користе осумњичени М.Д. (1996), М.Д. (1989), А.Д. (1983), Н.К. (1977), С.К. (2008) и Е.К. (1988), сви из Бугојна.

Током претреса пронађена је и привремено одузета већа количина оружја, муниције и дијелова оружја, новац, фантомке, мотороле, отуђене камере, радне машине, "штичари", квадови, трактори, као и други предмети за које се сумња да су кориштени приликом извршења кривичних дјела и који ће послужити као доказ у даљњем кривичном поступку.

Из ФУП-а су саопштили да су у току и увиђајне радње након што је један од осумњичених, према наводима полиције, одбацио ватрено оружје.

Након лишења слободе осумњичени ће бити криминалистички обрађени у службеним просторијама Теренске канцеларије ФУП-а у Травнику, а потом ће, у законском року, бити предати на даље поступање Кантоналном тужилаштву Кантона 10 - Ливно.

Подршку у провођењу акције пружили су припадници Министарства унутрашњих послова Средњобосанског кантона и Министарства унутрашњих послова Кантона 10, преноси Кликс.

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Тагови :

Акција Црни врх

ФУП

Ливно

акција полиције

ФБиХ

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