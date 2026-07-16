Судар аута и мотоцикла у Александровцу, једна особа превезена на УКЦ

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа повријеђена је јуче у судару аута и мотоцикла у Александровцу, потврђено је из ПУ Бањалука.
Како наводе, саобраћајна незгода се догодила око 16:10 у на магистралном путу Градишка – Бањалука у мјесту Александровац.
"У незгоди је учествовало лице Д.Б. из Лакташа које је управљало путничким возилом марке „VW“ и лице З.К. из Лакташа које је управљало мотоциклом марке „Suzuki“. Тјелесне повреде задобиo je возач мотоцикла и љекарска помоћ му је указана на Универзитетско - клиничком центру Републике Српске", наводе из полиције.
О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
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