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Судар аута и мотоцикла у Александровцу, једна особа превезена на УКЦ

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 09:54

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Једна особа повријеђена је јуче у судару аута и мотоцикла у Александровцу, потврђено је из ПУ Бањалука.

Како наводе, саобраћајна незгода се догодила око 16:10 у на магистралном путу Градишка – Бањалука у мјесту Александровац.

"У незгоди је учествовало лице Д.Б. из Лакташа које је управљало путничким возилом марке „VW“ и лице З.К. из Лакташа које је управљало мотоциклом марке „Suzuki“. Тјелесне повреде задобиo je возач мотоцикла и љекарска помоћ му је указана на Универзитетско - клиничком центру Републике Српске", наводе из полиције.

О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

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Тагови :

удес

Саобраћајна несрећа

Лакташи

Бањалука

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