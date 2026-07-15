Велемир Гордељевић оптужен за пљачку у Калесији и двоструки покушај убиства

Аутор:Огњен Матавуљ
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Кантоналнo тужилаштво у Тузли подигло је оптужницу против Велемира Гордељевића (53) из Осмака због пљачке златаре у Калесији, током које је дошло до ватреног обрачуна са полицијом у којем је убијен Матија Гордељевић.
Како је саопштило тузланско тужилаштво Велемиру се на терет стављају разбојништво, два покушаја убиства и угрожавање сигурности.
”Гордељевић терети да је 19. новембра 2025. године, заједно са још двије особе, након претходног договора, извршио оружано разбојништво у златарској радњи у Калесији, при чему је, уз пријетњу ватреним оружјем, од власника одузет златни и сребрни накит укупне вриједности од око 76.000 КМ”, саопштило је тужилаштво.
Подсјећају да је током бијега, након разбојништва, оптужени озбиљно пријетио полицијским службеницима и другим особама.
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”То је учинио тако што је из ватреног оружја, у намјери да их убије, у више наврата пуцао према двојици полицијских службеника док су обављали послове сигурности и хапшења извршилаца кривичног дјела. У размјени ватре један од учесника разбојништва је погинуо, док су оптужени и још једна осумњичена особа побјегли и потом запалили возило које су користили приликом извршења кривичних дјела”, наводи се у саопштењу.
Оптужницу је потврдио Кантонално суд у Тузли који је Гордељевићу продужио мјеру притвора након након потврђивања оптужнице.
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”Још једна осумњичена особа у овом предмету се налази у бјекству и за њим је у току потрага и расписана је потјерница. Њему је Кантонални суд у Тузли одредио мјеру притвора одмах након лишења слободе”, наводе у Кантоналном тужилаштву у Тузли.
Подсјетимо у размјени ватре с полицијом погинуо је Матија Гордељевић.
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