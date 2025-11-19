АТВ сазнаје: Пронађено запаљено возило и тијело пљачкаша, активан и МУП Српске

Аутор:Огњен Матавуљ
19.11.2025
10:05
Аутомобил који су пљачкаши користили у оружаној пљачки златаре у центру Калесије пронађен је запаљен у мјесту Јелово Брдо, које се налази у општини Калесија око километар и по од ентитетске линије, сазнаје АТВ.
Осим запаљеног возила истражиоци су пронашли и тијело једног од нападача. За осталим нападачима се и даље трага и на ноге су подигнуте све расположиве снаге полиције.
Подсјећамо из МУП-а Тузланског кантона раније је саопштено да је пљачка пријављена око 7.35 часова.
"Данас 19.11.2025. године, око 07:35 сати Оперативном центру Управе полиције МУП-а ТК-а пријављено је да је у центру Калесије над објектом једне златаре у току разбојништво и да је дошло до употребе ватреног оружја. На мјесто догађаја упућене су све расположиве патроле ПС Калесија, ОКП ПУ Калесија, тимови за брзе интервенције Јединице полиције за специјалну подршку, те су на терену (на ширем подручју) патроле полиције ПС Сапна, ПС Живинице и полицијски службеници ПС Зворник, обзиром да су се починиоци удаљили са мјеста догађаја", саопштено је из МУП-а ТК.
Из МУП-а ТК су додали да, до окончања увиђаја, не могу потврдити да ли је током инцидента пуцано на полицијске службенике.
На терену су ангажовани и припадници Граничне полиције БиХ, као и полицијски службеници МУП-а Републике Српске, а подручје Калесије је блокирано. У току је детаљан увиђај.
Пуцњава се догодила у непосредној близини основне и средње школе, као и неколико кафића и трговина, што је изазвало велику узнемиреност међу грађанима.
