Logo
Large banner

АТВ сазнаје: Пронађено запаљено возило и тијело пљачкаша, активан и МУП Српске

Аутор:

Огњен Матавуљ

19.11.2025

10:05

Коментари:

0
АТВ сазнаје: Пронађено запаљено возило и тијело пљачкаша, активан и МУП Српске
Фото: Facebook

Аутомобил који су пљачкаши користили у оружаној пљачки златаре у центру Калесије пронађен је запаљен у мјесту Јелово Брдо, које се налази у општини Калесија око километар и по од ентитетске линије, сазнаје АТВ.

Осим запаљеног возила истражиоци су пронашли и тијело једног од нападача. За осталим нападачима се и даље трага и на ноге су подигнуте све расположиве снаге полиције.

Подсјећамо из МУП-а Тузланског кантона раније је саопштено да је пљачка пријављена око 7.35 часова.

"Данас 19.11.2025. године, око 07:35 сати Оперативном центру Управе полиције МУП-а ТК-а пријављено је да је у центру Калесије над објектом једне златаре у току разбојништво и да је дошло до употребе ватреног оружја. На мјесто догађаја упућене су све расположиве патроле ПС Калесија, ОКП ПУ Калесија, тимови за брзе интервенције Јединице полиције за специјалну подршку, те су на терену (на ширем подручју) патроле полиције ПС Сапна, ПС Живинице и полицијски службеници ПС Зворник, обзиром да су се починиоци удаљили са мјеста догађаја", саопштено је из МУП-а ТК.

пуцњава Калесија

Хроника

Појавио се снимак пуцњаве у Калесији, полиција трага за починиоцима

Из МУП-а ТК су додали да, до окончања увиђаја, не могу потврдити да ли је током инцидента пуцано на полицијске службенике.

На терену су ангажовани и припадници Граничне полиције БиХ, као и полицијски службеници МУП-а Републике Српске, а подручје Калесије је блокирано. У току је детаљан увиђај.

Пуцњава се догодила у непосредној близини основне и средње школе, као и неколико кафића и трговина, што је изазвало велику узнемиреност међу грађанима.

Подијели:

Тагови:

Kalesija

Пљачка

Пуцњава

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Хроника

Један од пљачкаша златаре у Калесији пронађен мртав, партнери га избацили из аута

4 ч

0
Појавио се снимак пуцњаве у Калесији, полиција трага за починиоцима

Хроника

Појавио се снимак пуцњаве у Калесији, полиција трага за починиоцима

4 ч

0
Огласили се из МУП-а након пуцњаве: Починиоци побјегли, укључена и гранична полиција БиХ

Хроника

Огласили се из МУП-а након пуцњаве: Починиоци побјегли, укључена и гранична полиција БиХ

5 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Хроника

Пуцњава испред школе у Калесији, полиција на терену

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

04

Маричић: И наши противници знају да ћемо направити више него очекиван резултат

14

01

Минић: Влада Српске неће имати толеранције према овоме, желимо да грађани то схвате

14

01

Цвијановић: Све је било темпирано, СНСД одговорно реаговао

13

46

'ПарлАТВмент': Разговор са Вилијамом Монтгомеријем

13

43

Овај зицер обилази регион! Погледајте промашај против Звезде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner