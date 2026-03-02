Игор Додик са Мајклом Флином о јачању односа Српске и САД

02.03.2026
Отворен и садржајан разговор са Мајклом Флином, блиским сарадником америчког предсједника Доналда Трампа, о јачању односа Републике Српске и САД, објавио је организациони секретар СНСД-а Игор Додик.
Додик је навео да је вечера са Флином, блиским сарадником предсједника Трампа и предсједником Голд института, била прилика за такав разговор, те истакао да постоји обострана спремност за изградњу још чвршћих веза Српске са партнерима у САД.
"Након деценија притисака и изазова ушли смо у вријеме шанси које ћемо искористити за добробит свих грађана Републике Српске", написао је Игор Додик на Иксу.
Večera sa Majklom Flinom, bliskim saradnikom predsjednika Trampa i predsjednikom Gold instituta, bila je prilika za otvoren i sadržajan razgovor o jačanju odnosa Republike Srpske i SAD.— Igor Dodik (@dodik_igor) March 2, 2026
Razmijenili smo mišljenja o globalnim izazovima i promjenama koje oblikuju savremeni svijet👇🏻 pic.twitter.com/folz4RRvkL
Он је навео да су размијенили мишљења о глобалним изазовима и промјенама које обликују савремени свијет уз заједничко увјерење да је дијалог кључ стабилности и развоја.
Амерички генерал Мајкл Флин, бивши савјетник за националну безбједност САД, сутра ће у Бањалуци одржати предавање о геополитичким кретањима.
