Остојић: Након усвајања Измјена закона о правима бораца, ревизија борачких права

02.03.2026
Ревизија борачких права, приоритет је ове популације. Након одлуке Уставног суда којом је укинута одредба да се у поступку обнове мора приложити писани доказ о учешћу у рату, отворена је могућност да се статус учешћа у рату доказује и на основу изјава свједока. Док једни сматрају да је тиме уклоњена препрека за оне који годинама чекају правду, други упозоравају на простор за нове злоупотребе.
"Кроз измјене и допуне закона покушаћемо да зауставимо процес обнове поступака и издавања увјерења и кад то учинимо онда ћемо кренути са питањем ревизије али на основу модалитета који пружа закон јер је ревизија правни институт и мора се наћи формално правни механизам да се спроведе и уради", каже министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић.
Подршку најављеним корацима даје и Борачка организација Републике Српске, уз очекивање да ће се коначно ријешити, како наводе, вишегодишње аномалије у систему борачких права.
"Овим састанком и сљедећим корацима које буде повлачило министарство уз подршку БОРС-а и других организације ријешити сва питања која тиште наше категорије све аномалије које су се нагомилале и сви они који су највише дали за Републику Српску напокон имали сатисфакцију какву заслужују", каже Милован Гагић, предсједник Предсједништва БОРС-а.
Из удружења '’26. март'' истичу да је до сада дијалог са институцијама изостајао. Циљ је да се од овог тренутка окрене нови лист у функционисању министарства и свих организација које су произашле из одбрамбено-отаџбинског рата.
"Данашњи позив министра мене је изненадио и обрадовао, изненадио јер никад до сада нас није нико позивао да чује неко мишљење од нас а обрадовао јер смо добили прилику да комуницирамо директно са министром", каже Горан Ћулум, представник Удружења "26. март".
Питање ревизије борачких права годинама изазива подјеле – између захтјева за правдом и страха од злоупотреба. Хоће ли најављене измјене закона донијети јаснија правила и спријечити спорне случајеве, биће познато након што законска рјешења уђу у процедуру.
