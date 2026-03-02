Вукановић: Чудно ми је што Тривић ћути, повлачење Блануше био би пораз

Извор:
АТВ
02.03.2026
14:57
Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић рекао је да му је чудно што Јелена Тривић ћути када је у питању његова кандидатура за члана Предсједништва БиХ и да би повлачење лидера СДС-а Бранка Блануше био пораз за опозицију.
”Био сам врло важан када је Јелена Тривић била кандидат 2022. године да се тада елиминише Драшко Станивуковић. Чуди ме да госпођа Тривић сада неће да каже ко би била добитна комбинација. Ја ни 2022. ни 2024. године нисам отварао питање и рекао ја ћу вас подржати, а ви мени дајте функцију. Мислим да са Јеленом Тривић неће бити проблем. Бранко Блануша се не смије повући, то би изазвало разочарење. Човјек који је побиједио мора поново бити кандидат. Јелена Тривић и ја ћемо подржати Бранка Бланушу, а Драшко Станивуковић ће бити доведен пред свршен чин. Уколико се буде кандидовао, сви знају да је Додиков тројански коњ. Има проблема са Црнатком, Вуковићем и Иванићем који не подржавају његову политику”, рекао је Вукановић.
Он је поручио да је Драшко Станивуковић у минском пољу и захвалио се Љубиши Петровићу и Игору Црнатку који су га отворено подржали за кандидатуру.
”Чуди ме за Јелену Тривић да она ћути. Прије четири године ја сам рекао да Станивуковић не може бити кандидат. Он ме је једном звао и рекао, теби требају паре, ја ћу ти помоћи кампању, а ти само ћути између Јелене и мене. Јелена нема пара, ја их имам. Паре су битне. Ја сам рекао да нисам трговац, Мене твоје паре не интересују. Да имам пара, ја бих пропао”, рекао је Вукановић.
Када су у питању оптужбе за подршку унутар ПДП-а, недавно је о томе говорио управо Драшко Станивуковић.
Он је поручио да су два члана Главног одбора ПДП-а била против стварања Покрета Сигурна Српска, али да са Ненадом Вуковићем налази заједнички језик.
Када се говори о кандидатури Бранка Блануше за предсједника Републике Српске што је одлука органа странке, постоје видљива колебања унутар чланства СДС-а. Тврда струја унутар Српске демократске странке која је и предложила Бранка Бланушу за кандидата сматра да он треба да буде избор ове странке за ту функцију и наредне изборе. С друге стране, све више је јавних иступа истакнутих СДС-оваца који према овом питању наступају као према послу који тек треба да се договори.
Један од њих је и Мирко Шаровић. Бивши предсједник СДС-а отворено је рекао да уколико Бранко Блануша побиједи на пријевременим изборима треба да буде кандидат и на општим. С обзиром да је побједу однио СНСД-ов Синиша Каран, ситуација на бојном пољу се мијења.
"СДС треба да има једну од ове двије позиције. СДС од тога неће одустати. По снази, по резултатима. Увијек постоје унутрашње амбиције у странкама које би жељеле да оне прве бирају. СДС ће сигурно имати кандидата, да ли за предсједника Републике Српске или за члана Предсједништва БиХ", рекао је Шаровић за федералне медије.
