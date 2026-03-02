Logo
Амерички авиони напуштају војне базе у држави ЕУ, полетјело петнаест авиона!

Извор:

Индекс

02.03.2026

16:03

Петнаест америчких авиона напустило је војне базе Рота и Морон на југу Шпаније откако су САД и Израел током викенда покренули нападе на Иран, показују подаци и мапе сајта за праћење летова FlightRadar24.

Шпанија: Базе се неће користити за нападе на Иран

Шпански министар спољних послова Хозе Мануел Албарес изјавио је да Шпанија неће дозволити коришћење својих војних база за нападе на Иран. Базе су под заједничком управом САД и Шпаније, али се налазе под шпанским суверенитетом.

Велика Британија је такође у почетку одбила да дозволи коришћење својих база за напад на Иран, али је јуче премијер Кир Стармер одобрио њихову употребу у сврху "колективне самоодбране".

Могуће заоштравање односа Мадрида и Вашингтона

Став Шпаније, као и снажна осуда америчко-израелских акција у Ирану коју је изнео социјалистички премијер Педро Санчез, поново је издвајају од других земаља у региону, што би додатно могло да оптерети односе са Вашингтоном.

Ајатолах Хамени

Свијет

Објављен снимак: Да ли је ово тренутак када је ликвидиран Али Хамнеи?

- Шпанске базе се не користе за ову операцију и неће се користити ни за шта што није обухваћено споразумом са Сједињеним Државама или што није у складу са Повељом Уједињених нација - рекао је Албарез за шпанску телевизију Телецинцо.

Танкери премештени ка Њемачкој и Француској

Министарка одбране Маргарита Роблес изјавила је да су авиони, углавном летеће цистерне за допуну горива у ваздуху, укључујући Боинг КЦ-135 Стратотанкер, стално стационирани у Шпанији.

Према подацима сервиса FlightRadar24, девет танкера полетјело је јуче из базе Морон на југу Шпаније и упутило се ка Њемачкој.

Два лета полетјела су из Роте, поморске базе са пистом, ка југу Француске, док су још четири лета кренула из Роте, али њихова рута није била приказана.

(Индекс)

