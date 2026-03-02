Logo
Зоран Милановић повлачи хрватске војнике са Блиског истока

Аутор:

АТВ

02.03.2026

17:18

Коментари:

0
Предсједник Хрватске Зоран Милановић донио је одлуку да повуче хрватске војнике са Блиског истока.

Милановић наводи да ратна дејства умногоме утичу негативно на европљане, те тако и на хрватске грађане, истичући да позива своје држављане да се врате у домовину.

Милановић истиче да повлачи хрватске војнике који су у војним мисијама на Блиском истоку.

"Опасна је свака једнострана примјена војне силе којом се крши међународно право и поредак јер то угрожава мир и глобалну сигурност не само данас, него и у будућности. Војна интервенција без мандата Уједињених народа, а каквој данас свједочимо у Ирану, неће придонијети рјешавању кризе, већ изазива додатну ескалацију сукоба и дугорочну нестабилност. Посебно осуђујем војне нападе на цивиле, с било које стране долазили", поручио је Зоран Милановић на свом ФБ профилу.

Забринут због ескалације сукоба у Ирану и могуће миграције ондашње популације додаје:

Зоран Милановић

Регион

У Сплиту увредљиви графити на рачун Зорана Милановића

"Евидентна намјера војне интервенције, а то је промјена власти у Ирану, може имати тешке и дугорочне посљедице и за грађане Европе, што значи и за грађане Хрватске. Искуство ранијих интервенција те врсте у регији Блиског истока и Медитерана показало је како је посљедице трпјела и још трпи управо Европа. С разлогом стога требамо бити забринути због опасности од економске штете у виду поскупљења нафте и нафтних деривата, због опасности новог вала миграције избјеглица према европским земљама као и због опасности терористичких пријетњи и угрожавања мира и сигурности грађана Европе. Хрватска у сваком даљњем потезу мора водити рачуна првенствено о својим грађанима и њиховим интересима и сигурности, посебице што је ријеч о сукобу који није изазвала и од којег може имати само штете."

Што се тиче дјеловања војних лица из Хрватске на подручју Блиског истока, предсједник Милановић поручује:

662ce54f1da6b zoran milanovic

Регион

Милановић критиковао циничну европску бирократију

"Водећи бригу о сигурности хрватских војника који се налазе у мисијама у земљама Блиског истока, донио сам одлуку о повлачењу седморице хрватских војника из Ирака и једног војника из Либанона те сам заповједио начелнику Главног стожера ОСРХ да одмах покрене активности повлачења хрватских војника. Позивам Владу РХ да у оквиру своје надлежности подузме све потребне мјере ради заштите и повратка хрватских грађана који су се затекли на подручју војних активности."

