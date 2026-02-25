Покреће се иницијатива: Ниче нови мост између Српске и Хрватске?

Аутор:Стеван Лулић
Посланик Уједињене Српске у Парламентарној скупштини БиХ Милан Петковић најавио је да ће на првој наредној сједници Представничког дома упутити званичну иницијативу којом ће тражити почетак преговора са Хрватском о изградњи новог моста на Сави.
Према овој иницијативи, нови мост би требало да повеже Србац и Давор.
Петковић је већ разговарао са начелницима ових општина у Републици Српској и Хрватској јер је мост интерес обје стране, као и отварање граничног прелаза.
"Овдје никада није постојао мост, али су се људи вијековима сусретали. Трговали су, вјенчавали се са обе стране ријеке, радили, сарађивали. Сусретали се и на овој, и на оној обали. Данас их раздвајају двије државе, али не смију их раздвајати километри, бирократија и лоша инфраструктура", рекао је Петковић.
Како каже, жеља је да се изгради, не само мост од бетона, него мост прилика за бржи развој, за нова радна мјеста, за младе који не само да желе да оду, него и за младе који овдје желе да остану.
"Ако су наши преци могли сарађивати без моста, ми данас немамо изговор да га не изградимо. Вријеме је да спојимо обале и људе", каже Петковић.
Петковић све то илуструје дужином свог путовања од Српца до Давора.
Објашњава да су му потребна пуна два сата са преласком границе у Градишки и прелазак 80 километара. Да постоји мост за то би било потребно мање од пет минута јер је раздаљина око 500 метара.
"Толико би нам било значајно да изградимо овај мост", закључује Петковић.
