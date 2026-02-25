Logo
Покреће се иницијатива: Ниче нови мост између Српске и Хрватске?

Стеван Лулић

25.02.2026

20:09

Ријека Сава у Каоцима код Српца
Фото: Screenshot / YouTube

Посланик Уједињене Српске у Парламентарној скупштини БиХ Милан Петковић најавио је да ће на првој наредној сједници Представничког дома упутити званичну иницијативу којом ће тражити почетак преговора са Хрватском о изградњи новог моста на Сави.

Према овој иницијативи, нови мост би требало да повеже Србац и Давор.

Већ разговарао с начелницима

Петковић је већ разговарао са начелницима ових општина у Републици Српској и Хрватској јер је мост интерес обје стране, као и отварање граничног прелаза.

Софија Дујловић

Бања Лука

Дјевојчица Софија из Бањалуке се бори за први корак: Потребна јој је наша помоћ

"Овдје никада није постојао мост, али су се људи вијековима сусретали. Трговали су, вјенчавали се са обе стране ријеке, радили, сарађивали. Сусретали се и на овој, и на оној обали. Данас их раздвајају двије државе, али не смију их раздвајати километри, бирократија и лоша инфраструктура", рекао је Петковић.

Како каже, жеља је да се изгради, не само мост од бетона, него мост прилика за бржи развој, за нова радна мјеста, за младе који не само да желе да оду, него и за младе који овдје желе да остану.

Вријеме да спојимо и обале и људе

"Ако су наши преци могли сарађивати без моста, ми данас немамо изговор да га не изградимо. Вријеме је да спојимо обале и људе", каже Петковић.

bijeljina gradska uprava

Градови и општине

Сјајна вијест за грађане Бијељине: Стиже дуго чекана услуга

Петковић све то илуструје дужином свог путовања од Српца до Давора.

Објашњава да су му потребна пуна два сата са преласком границе у Градишки и прелазак 80 километара. Да постоји мост за то би било потребно мање од пет минута јер је раздаљина око 500 метара.

"Толико би нам било значајно да изградимо овај мост", закључује Петковић.

