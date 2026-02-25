Logo
Large banner

Велика запљена на граници: У џеповима златне полуге, у кабини кокаин

Извор:

Црна-хроника.инфо

25.02.2026

21:32

Коментари:

0
Велика запљена на граници: У џеповима златне полуге, у кабини кокаин
Фото: pexels

Бугарске власти заплијениле су кокаин и златне полуге укупне вриједности 1,43 милиона евра на граничном прелазу Капетан Андреев, на граници с Турском, те ухапсиле три особе повезане са случајем.

Како је саопштила Национална царинска агенција, пошиљка је пресретнута у недјељу када је камион покушао напустити Бугарску. Возач је тврдио да превози цвијеће из Холандије у Турску, транзитом кроз Бугарску.

Најновија вијест

Србија

Медији: Ивица Дачић у животној опасности

Међутим, детаљним прегледом возила цариници су у возачевој кабини пронашли 11,18 килограма кокаина, распоређеног у десет пакетића.

Осим дроге, у џеповима возачеве јакне откривена су још три пакетића са четири златне полуге, укупне тежине 5.199 грама.

Инцидент у Бањалуци

Фудбал

Летјеле столице у Бањалуци: Обрачун са навијачима из Цазина ескалирао

Возач камиона, као и још двије особе повезане са кријумчарењем, притворени су, док је истрага у току. Бугарске власти наводе да је ријеч о једној од значајнијих запљена у посљедњем периоду на овој прометној граници између Европске уније и Турске.

Подијели:

Тагови :

Бугарска

zapljena

Дрога

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ko je otac djeteta milice todorovic

Сцена

Кум Милице Тодоровић проговорио о њеном ожењеном партнеру: Ево како се односи према сину

1 ч

0
Транспарент турских навијача

Кошарка

Сраман транспарент Турака на утакмици против Партизана

1 ч

0
Саво Минић

Република Српска

Минић: Отплаћено 87 одсто дуга СФРЈ и 98,9 одсто дуга за стару девизну штедњу

1 ч

0
Кошаркаши Партизана

Кошарка

Партизан пао 20. пут у Евролиги

1 ч

0

Више из рубрике

Пресретнут амерички брод, има убијених и рањених

Свијет

Пресретнут амерички брод, има убијених и рањених

1 ч

0
Сијарто: Они који су дигли у ваздух сјеверни ток сада блокирају нафтовод Дружба

Свијет

Сијарто: Они који су дигли у ваздух сјеверни ток сада блокирају нафтовод Дружба

2 ч

0
Фицо: Испорука нафте најраније у марту

Свијет

Фицо: Испорука нафте најраније у марту

3 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Бивши министар одлази са Универзитета због везе са Епстајном

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

05

Младић из БиХ избачен из аута у покрету, сумња се на отмицу

23

01

Језива фотографија из свлачионице након меча Аталанте и Борусије

23

00

Колико пута вјерници могу да се причесте током Васкршњег поста?

22

54

Огласила се бивша снајка Ивице Дачића

22

52

''ЕУ трпи посљедице миграција''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner