Велика запљена на граници: У џеповима златне полуге, у кабини кокаин

25.02.2026
Бугарске власти заплијениле су кокаин и златне полуге укупне вриједности 1,43 милиона евра на граничном прелазу Капетан Андреев, на граници с Турском, те ухапсиле три особе повезане са случајем.
Како је саопштила Национална царинска агенција, пошиљка је пресретнута у недјељу када је камион покушао напустити Бугарску. Возач је тврдио да превози цвијеће из Холандије у Турску, транзитом кроз Бугарску.
Међутим, детаљним прегледом возила цариници су у возачевој кабини пронашли 11,18 килограма кокаина, распоређеног у десет пакетића.
Осим дроге, у џеповима возачеве јакне откривена су још три пакетића са четири златне полуге, укупне тежине 5.199 грама.
Возач камиона, као и још двије особе повезане са кријумчарењем, притворени су, док је истрага у току. Бугарске власти наводе да је ријеч о једној од значајнијих запљена у посљедњем периоду на овој прометној граници између Европске уније и Турске.
