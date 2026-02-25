Logo
Large banner

Бивши министар одлази са Универзитета због везе са Епстајном

Извор:

Танјуг

25.02.2026

19:21

Коментари:

0
Џефри Епстајн
Фото: Таnjug/U.S. Department of Justice via AP

Амерички економиста, некадашњи министар финансија за вријеме мандата предсједника Била Клинтона и бивши предсједник Универзитета Харвард Лери Самерс, поднијеће оставку на функцију предавача на том универзитету, након што је у документима повезаним са случајем осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстина откривено да је са Епстајном имао близак однос.

Он ће оставку поднијети на крају текуће акдемске године, преноси Њујорк тајмс.

Превозници

БиХ

БиХ на корак до нових блокада граничних прелаза

Како се наводи, у објављеним документима види се да су Самерс и Епстајн остали у блиским односима дуго након што је Епстајн осуђен за проституцију у случају који укључује малољетну особу.

Самерс је на одсуству са Харварда од новембра прошле године и неће се вратити на предавања прије него што поднесе оставку.

Поред тога, Самерс је поднио оставку и на функцију координатора Центра за бизнис и управљање владама Мосавар-Рахмани.

Америка-застава

Свијет

САД увеле нове санкције Ирану, укључујући појединце и бродове

Самерс је путем саопштења изјавио да је донио “тешку одлуку” да се пензионише и да ће “увијек бити захвалан хиљадама студената и колега”.

Подијели:

Тагови :

Џефри Епстајн

Harvard

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кристијан Шмит опет поставља ултиматуме

БиХ

Кристијан Шмит опет поставља ултиматуме

1 ч

0
Ruža cvijet

Култура

Преминуо чувени српски рокер

1 ч

0
Полицајци затекли језив призор: Мајка убила кћерку (4)?

Свијет

Полицајци затекли језив призор: Мајка убила кћерку (4)?

1 ч

0
Једна анализа из крви може предвидјети колико ћете живјети

Здравље

Једна анализа из крви може предвидјети колико ћете живјети

1 ч

0

Више из рубрике

САД увеле нове санкције Ирану, укључујући појединце и бродове

Свијет

САД увеле нове санкције Ирану, укључујући појединце и бродове

1 ч

0
Полицајци затекли језив призор: Мајка убила кћерку (4)?

Свијет

Полицајци затекли језив призор: Мајка убила кћерку (4)?

1 ч

0
Војска Мађарске

Свијет

Дрма се у Европи: Војска је распоређена, оптужбе се нижу

2 ч

0
Забрањује се употреба енергетских пића млађима од 16 година у овој држави

Свијет

Забрањује се употреба енергетских пића млађима од 16 година у овој држави

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

35

Адвокат за АТВ објашњава шта је приправнички уговор и која су права приправника

20

23

Хитно хоспитализован Слоба Васић

20

09

Покреће се иницијатива: Ниче нови мост између Српске и Хрватске?

20

08

Суђење познатом глумцу се наставља иако је бивша супруга повукла пријаву

19

58

Фицо: Испорука нафте најраније у марту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner