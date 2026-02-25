Бивши министар одлази са Универзитета због везе са Епстајном

Извор:
Амерички економиста, некадашњи министар финансија за вријеме мандата предсједника Била Клинтона и бивши предсједник Универзитета Харвард Лери Самерс, поднијеће оставку на функцију предавача на том универзитету, након што је у документима повезаним са случајем осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстина откривено да је са Епстајном имао близак однос.
Он ће оставку поднијети на крају текуће акдемске године, преноси Њујорк тајмс.
Како се наводи, у објављеним документима види се да су Самерс и Епстајн остали у блиским односима дуго након што је Епстајн осуђен за проституцију у случају који укључује малољетну особу.
Самерс је на одсуству са Харварда од новембра прошле године и неће се вратити на предавања прије него што поднесе оставку.
Поред тога, Самерс је поднио оставку и на функцију координатора Центра за бизнис и управљање владама Мосавар-Рахмани.
Самерс је путем саопштења изјавио да је донио “тешку одлуку” да се пензионише и да ће “увијек бити захвалан хиљадама студената и колега”.
