Покренута иницијатива за пет година радног стажа мајкама

18.03.2026
Пред Одбором за здравство, рад и социјално старање покренута је иницијатива да држава мајкама по рођењу дјетета уплаћује пет година радног стажа, без обзира на то да ли су запослене или не.
Иницијативу је поднијела Слободанка Крговић, наводећи да би се на тај начин држава одужила мајкама за допринос друштву и демографском развоју. Ипак, предсједник Законодавног одбора Драган Бојовић сматра да је прије доношења те одлуке неопходно сагледати њену финансијску одрживост.
Како би се мајкама олакшао одлазак у пензију и допринијело њиховом достојанственијем животу, Слободанка Крговић тражи да држава мајкама по рођењу дјетета уплаћује пет година радног стажа, без обзира на то да ли су запослене или не.
"Сматрам да држава и наши закони веома веома мало или скоро нимало валоризују и цијене залагање и труд мајки и њихов допринос друштву. То би значило свим мајкама, не само оним мајкама које не раде које су се искључиво посветиле дјеци, већ и онима које су запослене. Значило би и очевима и свима онима који преузму одгајање дјетета", казала је Крговић.
Важно је уводити мјере које ће ићи у прилог демографском развоју и повећању наталитета, јер се на том плану држава суочава са стратешким изазовима.
Али, да је прије доношења одлуке неопходно сагледати њену финансијску одрживост, нагласио је предсједник Законодавног одбора Драган Бојовић.
"Идеја да држава мајкама по рођењу дјетета плаћа пет година радног стажа свакако заслужује озбиљну анализу, али прије доношења такве одлуке потребно је сагледати и њену финансијску одрживост, усклађено са постојећим системом социјалних и пензионих политика, као и могуће дугорочне посљедице", рекао је Бојовић.
Важно је да мјере буду пажљиво осмишљене како би подржале родитељство и породицу, али и очувале принцип равноправности. Шта о томе мисле грађани, питали смо и грађане.
„Идеја је занимљива јер покушава да помогне родитељима и препозна важност подизања дјеце, свакако има друштвени значај. Са друге стране, мислим да је веома важно добро анализирати колико је то финансијски одрживо и да ли је праведно према свима, нарочито према онима који немају дјецу";
"Иницијативу у потпуности подржавам. Држава мора снажно да стане својим законским рјешењима и за политике оснаживања и охрабривања жена да се остваре као мајке и заслужују пуну пажњу државе";
"Иницијативу у сваком случају потпуно подржавам. Првенствено из разлога што сматрам да је одгој, подизање и васпитање дјеце један од најтежих и најодговорнијих послова, ако желимо да своју дјецу изведемо на прави пут“, коментари су грађана, преноси РТЦГ.
