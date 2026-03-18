Српкиња лагала да је морнар па се домогла гомиле пара

Према ономе што су открили пулски истражитељи, а потом и Опшинско државно тужилаштво у Пули, она је у јулу и августу 2024. године на подручју Ровиња на врло перфидан начин кршила закон и обмањивала.

Одабраној жртви се, наиме, представила да је морнар који се тренутно налази на једном великом броду те да је у невољи па јој је потребан новац. Притом жртва није ни помишљала да би могла бити преварена, већ је уплатила "морнару" укупно 60.490 евра.

"Окривљена се оптужницом терети и да је од септембра 2024. до децембра 2024, знајући да новац који су друге особе уплаћивале на њене банковне рачуне потиче од кривичних д‌јела, прикривала незаконито порекло новца на начин да је новац подизала с рачуна, пребацивала на друге рачуне, као и тим новцем у различитим износима куповала различите криптовалуте", навели су пулски тужиоци у подигнутој оптужници која је стигла на пулски суд, преноси Курир.