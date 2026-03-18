Logo
Large banner

Српкиња лагала да је морнар па се домогла гомиле пара

Аутор:

АТВ

18.03.2026

11:17

Коментари:

0
Racunar Lap top
Фото: Pixabay

Држављанка Србије (54) оптужена је у Пули за кривична дјела превара и прање новца.

Према ономе што су открили пулски истражитељи, а потом и Опшинско државно тужилаштво у Пули, она је у јулу и августу 2024. године на подручју Ровиња на врло перфидан начин кршила закон и обмањивала.

Експлозија метеора

Свијет

Експлодирао метеор изнад Кливленда

Одабраној жртви се, наиме, представила да је морнар који се тренутно налази на једном великом броду те да је у невољи па јој је потребан новац. Притом жртва није ни помишљала да би могла бити преварена, већ је уплатила "морнару" укупно 60.490 евра.

"Окривљена се оптужницом терети и да је од септембра 2024. до децембра 2024, знајући да новац који су друге особе уплаћивале на њене банковне рачуне потиче од кривичних д‌јела, прикривала незаконито порекло новца на начин да је новац подизала с рачуна, пребацивала на друге рачуне, као и тим новцем у различитим износима куповала различите криптовалуте", навели су пулски тужиоци у подигнутој оптужници која је стигла на пулски суд, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

превара

интернет

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Експлодирао метеор изнад Кливленда

Свијет

Експлодирао метеор изнад Кливленда

3 ч

0
Жена се пење уз степенице

Здравље

Начин ходања може да открије емоције код људи

3 ч

0
Хитно повучен популарни апарат: Може довести до струјног удара

Економија

Хитно повучен популарни апарат: Може довести до струјног удара

3 ч

0
Бизнисмена угурали у комби: Срби отели милионера у Мадриду

Свијет

Бизнисмена угурали у комби: Срби отели милионера у Мадриду

3 ч

0

Више из рубрике

Lisice zatvor pritvor

Регион

Ухапшен мушкарац са 21 паковањем кокаина

4 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Ухапшен адвокат и још 8 особа због дроге

19 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Регион

Ухапшен Никола Мартиновић

20 ч

0
Кривичне пријаве због ширења птичијег грипа

Регион

Кривичне пријаве због ширења птичијег грипа

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

12

Четири напитка која помажу мршављењу боље од обичне воде

14

05

Нинковић: Бањалука у проблемима док је Станивуковић на некој својој турнеји

14

05

Срушена најопаснија група у Србији: Сумњиче се и за убиство Бакића

13

56

Алекса Аврамовић описао драму током напада на Дубаи

13

52

Саслушан бивши менаџер Здравка Чолића због напада на пјевачеву кућу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner