Начин ходања може да открије емоције код људи

Извор:
Танјуг
18.03.2026
11:09
Начин на који људи ходају може да открије њихове емоције, показала је нова студија истраживача из Јапана.
Замах руку и ногу посебно указује на осјећања: већи замах повезан је са бијесом, док мањи замах сигнализира страх или тугу, пренио је Гардијан.
Истраживачи су замолили волонтере да погоде емоције људи на основу видео снимака хода.
У експериментима су глумци ходали док су се присјећали догађаја који су изазвали бијес, срећу, страх или тугу.
Видео снимци су приказивали само покрете тијела, без израза лица или других знакова.
Посматрачи су успјешно препознали емоције.
У другом експерименту, научници су манипулисали видео записима да би повећали или смањили замах руку и ногу.
Испитаници су агресивније ходање доживјели као љутњу, док су слабији покрети повезивали са тугом или страхом.
"Ходање је један од најпознатијих и најбоље увкежбаних покрета цијелог тијела, па промјене у емоционалном стању природно утичу на начин на који ходамо", рекла је главна ауторка студије са Међународног института за напредна истраживања телекомуникација у Кјоту, Мина Вакабајаши.
Студија наглашава да тумачење емоција на основу покрета може да помогне људима да брзо разумију друге у друштвеним ситуацијама, чак и из даљине.
Научници такође виде потенцијалне примјене у надзорним системима и носивим уређајима који прате ментално стање.
Слична истраживања у Тексасу показала су да алгоритми машинског учења могу дјелимично да предвиде љутњу, тугу, радост и страх на основу хода
