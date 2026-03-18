Logo
Large banner

Начин ходања може да открије емоције код људи

Извор:

Танјуг

18.03.2026

11:09

Коментари:

0
Жена се пење уз степенице
Фото: Pexels

Начин на који људи ходају може да открије њихове емоције, показала је нова студија истраживача из Јапана.

Замах руку и ногу посебно указује на осјећања: већи замах повезан је са бијесом, док мањи замах сигнализира страх или тугу, пренио је Гардијан.

Каса / Илустративна фотографија

Експеримент

Истраживачи су замолили волонтере да погоде емоције људи на основу видео снимака хода.

У експериментима су глумци ходали док су се присјећали догађаја који су изазвали бијес, срећу, страх или тугу.

Видео снимци су приказивали само покрете тијела, без израза лица или других знакова.

Посматрачи су успјешно препознали емоције.

Policija

Агресивније ходање

У другом експерименту, научници су манипулисали видео записима да би повећали или смањили замах руку и ногу.

Испитаници су агресивније ходање доживјели као љутњу, док су слабији покрети повезивали са тугом или страхом.

"Ходање је један од најпознатијих и најбоље увкежбаних покрета цијелог тијела, па промјене у емоционалном стању природно утичу на начин на који ходамо", рекла је главна ауторка студије са Међународног института за напредна истраживања телекомуникација у Кјоту, Мина Вакабајаши.

Студија наглашава да тумачење емоција на основу покрета може да помогне људима да брзо разумију друге у друштвеним ситуацијама, чак и из даљине.

илу-стрес-19122025

Научници такође виде потенцијалне примјене у надзорним системима и носивим уређајима који прате ментално стање.

Слична истраживања у Тексасу показала су да алгоритми машинског учења могу дјелимично да предвиде љутњу, тугу, радост и страх на основу хода

Подијели:

Тагови :

hodanje

emocije

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner