Тим доктора Дарка Милиновића жени одстранио тумор 36 килограма

Аутор:

АТВ

17.03.2026

13:52

Фото: Фејсбук

Тим љекара Опште болнице Госпић успјешно је прошле седмице извео оперативни захват којим је код 81-годишње пацијенткиње одстрањен тумор тежак чак 36 килограма.

Она се након операције добро опоравља и идуће седмице би могла бити отпуштена из болнице.

На челу тима био је шеф Одјељења за гинекологију и акушерство госпићке болнице Дарко Милиновић, који је за Хину изјавио како се радило о сложеној и ризичној операцији, с обзиром на доб пацијенткиње и величину тумора који се простирао од карлице до плућа.

"Могла се одлучити за операцију у Загребу, али одлучила се за нашу болницу"

Уз Милиновића у захвату је учествовао тим састављен од гинеколога, хирурга, анестезиолога и медицинских сестара.

"Пацијенткиња Ана је из Госпића и добро се опоравља те би за неколико дана требала бити отпуштена кући лакша за 36 килограма", изјавио је Милиновић, уједно актуелни градоначелник Госпића.

Додао је како се на овом случају показало да је хрватско здравство јако онолико колико су јаке жупанијске здравствене установе.

"Пацијенткиња се могла одлучити за операцију у Загребу, но одлучила се за нашу болницу. Хвала јој на том повјерењу и што нам је показала поштовање", поручио је Милиновић, додавши да се радило, колико је њему познато, о највећем извађеном тумору у хрватском здравству.

