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Милош Теодосић и Јелисавета Орашанин ставили тачку на брак након 9 година: Да ли је ово разлог?

Аутор:

АТВ
06.06.2026 21:20

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Јелисавета Орашанин и Милош Теодосић позирају загрљени.
Фото: jagodenamagli/Instagram

Још током 2024. године писало се како је дошло до краја љубави између Јелисавете Орашанин и Милоша Теодосића, међутим, некако су у успјели да ријеше све брачне дилеме. Сада је изгледа пар донио и коначну одлуку о разводу.

Како је тада наводио извор Курира близак породици, Теодосић више није могао да толерише стил живота своје супруге и неконтролисано трошење новца, те је ријешио да стави тачку на брак.

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Међутим, супружници ове наводе нису коментарисали, али било је јасно да је дошло до захлађења у односима те са су све чешће бивали на различитим адресама. Јелисавета је стално путовала, а Милош је тада због каријере био стациониран у Београду гдје је играо за "Црвену звезду".

Пар већ дуже вријеме није виђен заједно у јавности, а Јелисавета се није јавно оглашавала на друштвеним мрежама ни када је Милош ступио у нову улогу у каријери и постао спортски директор Црвене звезде.

"Јелисавета је остала у породичном стану са дјецом, док је Теодосић прешао у други стан. Они су остали у сјајним односима и приоритет су им заједничка дјеца којој су максимално посвећени - рекао је извор близак пару за "Блиц".

Како је почела њихова љубавна прича

"Изненадила сам га. Никада нисам хтела да промијеним своје презиме приликом удаје. И онда сам почела да размишљам о дјеци када смо кренули да причамо о ступању у брак - рекла је једном приликом Јелисавета и додала:

- Он је размишљао о браку, ми смо се видјели укупно 19 пута прије него што смо ступили у брак. Тачно 19. пут је било на вјенчању - рекла је глумица и додала да је чак и његову родбину упознавала на свадби.

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"Када су ишле оне заједничке фотографије, било је да ми Милош каже: "Ово је моја тетка, мој брат", а ја: "Драго ми је ја сам Јелисавета". Нико нам се није мијешао. То је љубав на први поглед. Ту су и Петра и Богдан па имамо још доста да оправдамо тај први поглед - рекла је глумица у емисији "ТВ лица као сав нормалан свет".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Развод Јелисавета и Теодосић

Јелисавета Орашанин

Милош Теодосић

Развод брака

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