Јасан знак Американцима: Двије селекције запријетиле напуштањем терена

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Организатори Мундијала нашли су се у неочекиваном проблему, након што су двије селекције запријетиле напуштањем терена.
Наиме, организатор је на неколико мечева желио да промовише једнакост и сексуалне слободе, али су при томе свјесно или не одабрали националне селекције исламских земаља.
Фудбалски савези Египта и Ирана саопштили су да ће њихове репрезентације напустити терен уколико током утакмице посљедњег кола групне фазе њихови играчи или чланови стручног штаба буду изложени неовлаштеним слоганима или ЛГБТ обиљежјима.
Двије селекције ће одмјерити снаге у посљедњем колу групе Г, а утакмица би могла одлучити путнике у нокаут фазу такмичења. Ипак, пажња јавности уочи сусрета усмјерена је и на поруке које су стигле из оба савеза.
У заједничком саопштењу наводи се да ће екипе реаговати напуштањем терена уколико дође до било каквог приказивања садржаја за који сматрају да није одобрен или да представља политичку или идеолошку поруку.
За сада није прецизирано шта обје стране сматрају “неовлаштеним слоганима”, нити је наведено да ли постоје конкретне сигурносне процјене које су довеле до оваквог упозорења непосредно прије почетка сусрета.
Организатори засад нису објавили службену реакцију на изјаве Египта и Ирана, нити су потврдили да постоје информације које би указивале на могућност инцидената током утакмице.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
1 ч0
Фудбал
1 ч0
Фудбал
1 ч0
Фудбал
2 ч0
Најновије
23
06
23
03
22
53
22
42
22
42
Тренутно на програму