Буркина Фасо прекинула дипломатске односе са Француском

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Буркина Фасо прекида дипломатске односе са Француском због, како наводи, њеног непоштовања принципа међусобног уважавања и немијешања у унутрашње послове, изјавио је министар комуникација Гилбер Уедраого у обраћању на државној телевизији у петак.
Ова одлука услиједила је након темељне процјене тренутног стања билатералних односа између Буркине Фасо и Француске.
"Неопходни услови за развој односа заснованих на међусобном поштовању, узајамном поверењу, поштовању принципа немешања у унутрашње послове и националног суверенитета више нису испуњени", наводи се у изјави Уедраогоа.
Министар је оптужио Француску да подржава "субверзивне мреже" и "терористе".
Односи Француске и Буркине Фасо обележени су дугом колонијалном прошлошћу.
Територија данашње Буркине Фасо била је дио Француске Западне Африке под именом Горња Волта све до стицања независности 1960. године.
Иако је земља формално постала суверена, Париз је деценијама задржао снажан политички, економски и војни утицај кроз систем блиских веза са бившим колонијама, познат као "Франсафрик".
Послије војних удара 2022. године и доласка капетана Ибрахима Траореа на власт, нове власти су све оштрије критиковале Француску, оптужујући је за мијешање у унутрашње послове земље и неуспех да помогне у борби против џихадистичких група.
Услиједио је прекид војне сарадње, повлачење француских трупа, протјеривање француских дипломата и постепено окретање Буркине Фасо ка новим партнерима, прије свега Русији и Турској.
Одлука Буркине Фасо да у потпуности прекине дипломатске односе са Француском представља врхунац тог процеса.
Тај потез симболизује коначан раскид са некадашњим колонијалним покровитељем и дио је ширег тренда у више земаља Сахела које настоје да смање француски утицај и преобликују своју спољну политику.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
06
23
03
22
53
22
42
22
42
Тренутно на програму