Оставио 11 паса да угину у комбију па их потајно кремирао

Аутор:АТВ редакција
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Калифорнијски дресер паса осуђен је за окрутност према животињама након што је проглашен одговорним за смрт 11 паса које је оставио да умру од топлотног удара у малим кавезима на задњем дијелу врућег комбија, а затим покушао тајно да их кремира.
Његова дјевојка је такође осуђена за помагање и подстрекавање. Прича је почела да се расплиће у јуну прошле године, када је власник младог мјешанца овчарског овчара по имену Мико примио поруку која би сломила срце сваком власнику кућног љубимца, извјештава CNN .
Александар Костјукевич је пронашао тренера Квонг Чун Сита, познатог као Тони, и његову академију Хепи К9 на Инстаграму. Након успјешног пробног тренинга, оставио је свог једногодишњег пса Мику код себе на тренинг.
Али само три дана касније, 18. јуна 2025. године, добио је поруку од Сита: „Жао ми је што вас обавјештавам да је Мико мирно преминуо у сну синоћ. Није показивао знаке бола или борбе, то је било заиста неочекивано. Дубоко сам ожалошћен овим губитком.“
Сит је додао да је из поштовања тијело пса „с љубављу кремирано“ и да ће вратити новац за дресуру. Порука је била изненађујућа јер је Ситова компанија имала одличне критике и пословала је шест година на основу препорука. Костјукевич је посумњао да је његов пас продат, а након што му је Сит спустио слушалицу, одлучио је да контактира полицију.
Кејси Пикет, службеник за добробит животиња у полицијској управи Ирвајна, преузео је истрагу. Док је разговарао са Ситом, сазнала је да је други пас о коме је бринуо, Зиги, угинуо.
Пикет је открила да су оба пса предата служби за кремацију кућних љубимаца и успјела је да заустави процес. Међутим, запослени у крематоријуму ју је обавијестио да је Сит довео другог пса само недјељу дана раније и да су од конкурентске компаније сазнали да је он такође оставио два пса код њих.
Одједном је било пет мртвих паса. Када је Пикет посјетио Ситу у његовом дому, рекао јој је да су само два пса угинула у сну и да је „само тужан“. Суочен са информацијама о осталим псима, признао је да су четири угинула, тврдећи да их је пронашао мртве када се пробудио. Рекао је да је користио двије различите услуге кремације „због високих трошкова“.
До краја истраге, власти су утврдиле да је пар користио услуге четири различите компаније за кремирање или сахрањивање укупно 11 паса.
Приликом прегледа Ситиног црног комбија марке Мерцедес, полицајац Пикет је открио неподношљив смрад „варикине помјешан са јаким мирисом фецеса“. Полиција се вратила са налогом и пронашла девет наслаганих кавеза и преносиви клима уређај у задњем дијелу комбија.
На поду за путнике налазила се боца избјељивача. Ветеринарским прегледом преосталих тијела паса утврђено је да је осам паса угинуло од хипертермије и топлотног удара, а један од „тупе трауме главе са акутном повредом кичме и спиралним преломом ноге“.
Irvine dog trainer and girlfriend charged after 11 dogs died in their care 🤬— Rubiconski_Revolution ✨🍀🐶🍒💎🦊💫 (@Good_vibes_up) June 26, 2025
IRVINE, Calif. (KABC) -- An Irvine dog trainer and his girlfriend have been arrested and charged after 11 dogs died while in their care, according to the Orange County District Attorney's Office.… pic.twitter.com/ViCmFdmkMT
Истрага је открила да је Ситова дјевојка, Тингфенг Лиу, помогла да се пси одведу на кремацију. У њеном ауту пронађена је кеса за смеће са ружичастом огрлицом на којој је писало „Луна“ и рачун на којем је писало „1 пас предат, плаћено 160,00 долара“.
Прошле недјеље, 54-годишњи Сит проглашен је кривим по 19 тачака оптужнице, укључујући 11 тачака за окрутност према животињама. Његова 24-годишња дјевојка Лиу осуђена је за помагање и подстицање злочина и уништавање доказа.
Изрицање пресуде заказано је за 10. јул. Сит се суочава са до 14 година затвора, а Лиу до четири године. Ситина адвокатица, Кејт Кориган, рекла је да је њен клијент „дугогодишњи дресер паса“ и да смрт „није била резултат намјерних радњи“.
Лиуов адвокат, Фредерик Фашенели, тврдио је да је она била „млада жена у непознатој земљи, под влашћу и контролом господина Сита“ и да је дјеловала по његовом налогу, а не као дио независног криминалног плана.
Иако су профили Академије Хепи К9 на друштвеним мрежама приказивали срећне псе, истрага је открила и мрачнију страну. У мају 2025. године, клијенткиња је пронашла свог белгијског овчара, Макса, у кавезу толико малом да није могао да стоји, ужасно је мирисао, једва је могао да хода и имао је десетине рана по цијелом тијелу.
Још 2021. године, једна клијенткиња је престала да дресира своја два пса након што јој је Сит послала њихову фотографију у малом кавезу без воде. Када је дошла да их покупи, видјела је „читав комби пун кавеза наслаганих један на други“ са псима који су тешко дахтали. Тужиоци су тврдили да је Сит знао да су његови поступци били немарни, али „једноставно га није било брига“.
Јеп страница компаније сада је означена као „затворена“, а међу старим позитивним рецензијама, истиче се једна, написана прије око годину дана: „Моје штене старо 8 мјесеци је угинуло док је било под бригом Тонија Сита и 'Срећне К9 академије'. Било је 100% здраво, а сада, 5 дана након почетка дресуре, нема је - заједно са још једним псом који је мистериозно угинуо исте ноћи. молим вас, будите опрезни.“
(индекс)
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