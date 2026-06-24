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Језива претрага на Гуглу прије масакра: ''Волим животиње, да ли и даље могу да будем психопата''

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 10:41

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Језива претрага на Гуглу прије масакра: ''Волим животиње, да ли и даље могу да будем психопата''

Виши суд у Београду изрекао је на поновљеном суђењу осуђујуће пресуде Владимиру Кецмановићу, који је добио 14 година и шест мјесеци затвора, и Миљани Кецмановић, осуђеној на двије године и 11 мјесеци.

Током изрицања пресуде родитељима дјечака убице из ОШ "Владислав Рибникар", јавност је сазнала шокантне детаље о свијести и плану малољетника.

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Он је прије масакра на интернету грозничаво претраживао појмове као што су "ревидирани портрет психопата", "антисоцијални поремећај личности", "разлика између психопата и нормалних људи", "сајт чешка збројевка", али и питања попут "волим животиње да ли и даље могу да будем психопата" и "зашто ужасни људи и даље могу да воле животиње".

Такође, истраживао је законске посљедице кроз појмове "смртна казна у Србији" и "Србија уводи доживотне казне без могућности условног отпуста", док је посљедњу поруку од мајке примио само два минута прије него што је закорачио у хол школе.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Коста Кецмановић

Владимир Кецмановић

Миљана Кецмановић

Владислав Рибникар

Убиство

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