Језива претрага на Гуглу прије масакра: ''Волим животиње, да ли и даље могу да будем психопата''

Аутор:АТВ редакција
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Виши суд у Београду изрекао је на поновљеном суђењу осуђујуће пресуде Владимиру Кецмановићу, који је добио 14 година и шест мјесеци затвора, и Миљани Кецмановић, осуђеној на двије године и 11 мјесеци.
Током изрицања пресуде родитељима дјечака убице из ОШ "Владислав Рибникар", јавност је сазнала шокантне детаље о свијести и плану малољетника.
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Он је прије масакра на интернету грозничаво претраживао појмове као што су "ревидирани портрет психопата", "антисоцијални поремећај личности", "разлика између психопата и нормалних људи", "сајт чешка збројевка", али и питања попут "волим животиње да ли и даље могу да будем психопата" и "зашто ужасни људи и даље могу да воле животиње".
Такође, истраживао је законске посљедице кроз појмове "смртна казна у Србији" и "Србија уводи доживотне казне без могућности условног отпуста", док је посљедњу поруку од мајке примио само два минута прије него што је закорачио у хол школе.
(Телеграф.рс)
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