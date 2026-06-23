Очух дјечака (13) којег је тукао мушкарац због сличица: Дијете је непрепознатљиво

Аутор:АТВ редакција
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"Повреде су огромне, дијете је непрепознатљиво. Тренутно смо у болници на дјечјој хирургији. Сада чекамо даља испитивања. Код очног љекара кажу да има неки подлив на рожњачи. Чекамо даље да дође доктор за подливе да испитају све, да прегледају снимке да се види има ли прелома. Још увијек није завршена комплетна дијагностика."
Овим ријечима за "Блиц" почиње исповијест М.А., очух дјечака старог 13 година којег је брутално претукао отац другог дјечака. Напад се догодио 22. јуна на паркингу испред тржног центра у насељу Уједињене нације у Крушевцу. Због сумње да је дјечака увукао у кола, тукао га а након тога га избацио из возила и побјегао, полиција је ухапсила П.М. (50) из околине Крушевца којем је одређено задржавање до 48 часова.
Претучени дјечак је, по ријечима очуха, преживио и велику психичку трауму.
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"Ви ово да видите уживо, шта да вам кажем, дијете не може да се препозна. Страшно. Највећи број удараца задобио је по лицу, глави, врату. Дављен је, вучен за косу, ударан од врата", каже М.А.
Очух претученог дјечака каже да су се дјеца дан раније мијењала са сличицама, да је други дјечак добио једну сличицу мање и да је дошло до баналног задиркивања између дјеце када су се послије тога срели, те да није постојао никакав разлог за овакву реакцију оца другог дјечака.
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"Мијењали су се за сличице и послије тога је било оно класично задиркивање дјеце, као узели им телефон па им вратили одмах послије пет секунди. Највјероватније су та дјеца малтретирана од стране неке друге дјеце, једноставно наше дијете је то платило без икаквог разлога. Буквално, мијењали су се за сличице и овај му једну сличицу више узео, баналан разлог. Он се пожалио оцу. Ко зна шта је рекао оцу" прича М.А.
По ријечима очуха претученог дјечака, осумњичени нападач је читав дан трагао за његовим пасторком, све док му син није јавио гдје се налази.
"Дјеца су била у тржном центру, купила су воду, стајала ту испред, ту се скупљају дјеца увијек. Мијењали су се са сличицама дан прије тога, тражио га је читав дан и онда сутрадан када га је нашао његов син, јавио је гдје је и овај је дошао колима. И остало сте видјели на снимку" прича М.А.
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Он истиче да шта год је разлог, оваква ситуација не смије да се деси.
"Шта год да буде разлог, и да ти пребије неко дијете, не смијеш ти туђе дијете да дођеш и да бијеш. Не смијеш ни своје, а камо ли туђе. Шта год да је разлог, ти са 50 година да дођеш и да га увучеш у кола. Прво да га лишиш слободе, да га увучеш у ауто, и да тучеш дете од 13 година које се куне у мајку да ништа није урадило" наводи М.А.
Крушевачка полиција саопштила је да је П. М. (50) из околине овог града ухапшен због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело насилничко понашање.
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"Он се сумњичи да је на паркингу једног тржног центра, увукао у ауто дечака и тукао га, а након тога га избацио из возила и побјегао. Дјечак је упућен на љекарски преглед, а полиција је веома брзо пронашла и ухапсила осумњиченог", саопштено је из ПУ Крушевац. Осумњиченом је по налогу Основног јавног тужилаштва у Крушевцу одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужиоцу", саопштено је из ПУ у Крушевцу.
Шта је узрок напада и какве је повреде задобио претучени дјечак, упитали смо и Основно јавно тужилаштво у Крушевцу, али до закључења текста одговор није пристигао.
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