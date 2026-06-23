Увукао дјечака у аутомобил, па га претукао: Све због сличица?

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Министарства унутрашњих послова у Крушевцу ухапсили су П. М. (50) из околине овог града због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело насилничко понашање.
Он се сумњичи да је на паркингу једног тржног центра, увукао у ауто дјечака и тукао га, а након тога га избацио из возила и побјегао.
Дјечак је упућен на љекарски преглед, а полиција је веома брзо пронашла и ухапсила осумњиченог.
Њему је, по налогу Основног јавног тужилаштва у Крушевцу, одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужиоцу.
Језиви снимак овог напада објављен је на страници 192_рс, а према наводима на истој страници отац дјечака који је нападнут је изјавио да је сукоб настао због сличица.
Наводно је свему претходила свађа између нападнутог дјечака, и дјетета од нападача.
(Телеграф.рс)
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