Увукао дјечака у аутомобил, па га претукао: Све због сличица?

Он се сумњичи да је на паркингу једног тржног центра, увукао у ауто дјечака и тукао га, а након тога га избацио из возила и побјегао.

Дјечак је упућен на љекарски преглед, а полиција је веома брзо пронашла и ухапсила осумњиченог.

Њему је, по налогу Основног јавног тужилаштва у Крушевцу, одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужиоцу.

Језиви снимак овог напада објављен је на страници 192_рс, а према наводима на истој страници отац дјечака који је нападнут је изјавио да је сукоб настао због сличица.

Наводно је свему претходила свађа између нападнутог дјечака, и дјетета од нападача.

(Телеграф.рс)