Бх. држављанин напао полицајце и побјегао након пуцња упозорења

Аутор:АТВ редакција
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Полиција Штајерске подигла је све расположиве снаге у региону Лизен након бијега држављанина Босне и Херцеговине, који је агресивно напао полицајце док су му покушавали да ставе лисице на руке.
Како медији преносе, све се десило синоћ, 21. јуна, око 20:00 часова у Лизену, окружном центру Штајерске.
Детаљи инцидента нису у потпуности објављени, али оно што се зна јесте да је полиција пришла 27-годишњем држављанину БиХ да га легитимише, након чега је откривено да је Државно тужилаштво за њим раписало налог за хапшење.
Када су полицајци пришли, 27-годишњак је у почетку био миран и у потпуности је сарађивао. Међутим, ту настаје нагли преокрет.
Мушкарац је одједном постао агресиван, почео је дивље да удара све око себе па чак и у зид поред којег је стајао.
У тренутку када су полицајци покушали да му ставе лисице, мушкарац се насилно отргао и побјегао. Полицајци су више пута гласно упозорили бјегунца да стане. Пошто је наставио да трчи, испалили су пуцањ упозорења у ваздух. Међутим, то га није зауставило и нестао је у мраку.
Полиција Штајерске је одмах након бјекства покренула опсежну потрагу на подручју Лизена. Тренутна локација осумњиченог и даље није позната, због чега је потјера за њим и даље активна. Надлежни органи из тактичких разлога још увијек нису саопштили тачне правне разлоге и кривична дјела због којих је наложено његово хапшење, преносе Независне.
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