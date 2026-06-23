Logo

Бх. држављанин напао полицајце и побјегао након пуцња упозорења

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 06:28

Коментари:

0
Бх. држављанин напао полицајце и побјегао након пуцња упозорења
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Полиција Штајерске подигла је све расположиве снаге у региону Лизен након бијега држављанина Босне и Херцеговине, који је агресивно напао полицајце док су му покушавали да ставе лисице на руке.

Како медији преносе, све се десило синоћ, 21. јуна, око 20:00 часова у Лизену, окружном центру Штајерске.

Детаљи инцидента нису у потпуности објављени, али оно што се зна јесте да је полиција пришла 27-годишњем држављанину БиХ да га легитимише, након чега је откривено да је Државно тужилаштво за њим раписало налог за хапшење.

Када су полицајци пришли, 27-годишњак је у почетку био миран и у потпуности је сарађивао. Међутим, ту настаје нагли преокрет.

Побјегао док су му стављали лисице

Мушкарац је одједном постао агресиван, почео је дивље да удара све око себе па чак и у зид поред којег је стајао.

У тренутку када су полицајци покушали да му ставе лисице, мушкарац се насилно отргао и побјегао. Полицајци су више пута гласно упозорили бјегунца да стане. Пошто је наставио да трчи, испалили су пуцањ упозорења у ваздух. Међутим, то га није зауставило и нестао је у мраку.

Потјера и даље активна

Полиција Штајерске је одмах након бјекства покренула опсежну потрагу на подручју Лизена. Тренутна локација осумњиченог и даље није позната, због чега је потјера за њим и даље активна. Надлежни органи из тактичких разлога још увијек нису саопштили тачне правне разлоге и кривична дјела због којих је наложено његово хапшење, преносе Независне.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

напад на полицију

Држављанин БиХ

Пуцњава

потрага

Коментари (0)

Прочитајте више

Тренери Пеп Гвардиола и Микел Артета

Фудбал

Сити плаћа Челсију 20 милиона за тренера

10 ч

0
Познато колико је Мареј наплаћивао Ђоковићу

Тенис

Познато колико је Мареј наплаћивао Ђоковићу

10 ч

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Хроника

Убиство код Завидовића: Мушкарац преминуо након туче, нападач ухапшен

10 ч

0
Шакира

Сцена

Делиријум у Тексасу: Камера ухватила Шакиру - стадион експлодирао

10 ч

0

Више из рубрике

Јапан

Свијет

Јапан упетостручио цијену виза

10 ч

0
Ормуски мореуз

Свијет

Ормуски мореуз потпуно слободан за пловидбу

11 ч

0
Трамп: Иран ће пристати на велике инспекције оружја

Свијет

Трамп: Иран ће пристати на велике инспекције оружја

12 ч

0
Џеј Ди Венс на преговорима с Ираном

Свијет

Венс отпутовао из Швајцарске након преговора

12 ч

0

  • Најновије

09

17

Зашто неке тренутке памтимо цијели живот? Одговор стиже на посебном догађају у Бањалуци

09

16

Дјечак (14) пао са висине од 10 метара: Задобио тешке повреде кичме

09

07

Цвијановић стигла на конференцију "Муниекспо 2026"

09

06

Хаос испред кладионице: Претукао суграђанина, разбио врата, па напао полицију

09

03

Паклено јутро у Дубровнику: У 5 сати измјерено 30 степени

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима