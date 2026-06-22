Убиство код Завидовића: Мушкарац преминуо након туче, нападач ухапшен

Аутор:АТВ редакција
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У мјесту Доњи Мустајбашићи, код Завидовића, у понедјељак увече, 22. јуна, дошло је до немилог догађаја у којем је смртно страдало једна особа.
Према информацијама Радиосарајево.ба, ради се о убиству. Према сазнањима нашег портала, убијена је мушка особа.
Нападач је ухапшен. Има 41 годину.
Ове информације је потврдила Лејла Екиновић, портпарол МУП-а Зеничко-добојског кантона.
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"У 21:30 сати обавијештена је ПУ Завидовићи да је дошло до нарушавања јавног реда и мира. Прво је дошло до туче, приликом нагуравања једно лице је пало и задобило повреде и од којих је подлегао, Извршилац је лишен слободе. Увиђај је у току", потврдила је Лејла Екиновић, портпарол МУП-а ЗДК за портал Радиосарајево.ба.
Полицијске патроле и службе Хитне помоћи су упућене на мјесто догађаја.
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