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Убиство код Завидовића: Мушкарац преминуо након туче, нападач ухапшен

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 22:39

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

У мјесту Доњи Мустајбашићи, код Завидовића, у понед‌јељак увече, 22. јуна, дошло је до немилог догађаја у којем је смртно страдало једна особа.

Према информацијама Радиосарајево.ба, ради се о убиству. Према сазнањима нашег портала, убијена је мушка особа.

Нападач је ухапшен. Има 41 годину.

Ове информације је потврдила Лејла Екиновић, портпарол МУП-а Зеничко-добојског кантона.

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"У 21:30 сати обавијештена је ПУ Завидовићи да је дошло до нарушавања јавног реда и мира. Прво је дошло до туче, приликом нагуравања једно лице је пало и задобило повреде и од којих је подлегао, Извршилац је лишен слободе. Увиђај је у току", потврдила је Лејла Екиновић, портпарол МУП-а ЗДК за портал Радиосарајево.ба.

Полицијске патроле и службе Хитне помоћи су упућене на мјесто догађаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Убиство

Туча

Завидовићи

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