Удар грома усмртио стадо оваца: Породица у Српској остала без основног извора егзистенције

Аутор:АТВ редакција
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Данашње невријеме које је погодило подручје Зворника донијело је велики губитак породици Ибрахимовић.
"Вриједни и честити Шехап Ибрахимовић годинама је марљиво радио и обрађивао своју земљу у родном мјесту, ослањајући се на сточарство као основни извор егзистенције породице. Нажалост, у једном тренутку удар грома однио је половину стада, чиме је породица остала без значајног извора прихода за наредни период", пише Зворнички.ба.
Породицу Ибрахимовић су и раније погодиле тешке животне околности. Прије неколико година у саобраћајној несрећи Шехап је остао без сестре, а брачни пар се од тада тешко носи с тим губитком, бринући о њеном дјетету и живећи без других стабилних прихода.
Породица је до данашње несреће имала стадо од скоро 40 оваца, а у само неколико тренутака изгубљен је велики дио онога што се годинама мукотрпно градило.
Посебно је важно истаћи да би Шехап Ибрахимовић Кезо раније, када би година била "родна" и стадо се повећало, знао издвојити овцу и поклонити онима који су у тежој ситуацији од њега.
На мјесто догађаја изашао је предсједник Скупштине града Зворника Рахман Нукић, који је у своје име и у име градоначелника обећао помоћ овој породици у превазилажењу тешке ситуације. У помоћ су прискочиле и комшије из Каменице како је ко и колико могао помоћи у овом дану.
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