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Мистериозни морски организми преплавили познату плажу: Сви мислили да су медузе, али истина их је шокирала

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АТВ редакција
22.06.2026 16:49

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врста медузе
Фото: Pexel/ Maël BALLAND

Становници и посјетиоци обала Велса остали су изненађени након што су се на плажама појавиле велике количине необичних морских организама.

Призор је изазвао пажњу и збуњеност, јер су многи у први мах помислили да је ријеч о медузама. Међутим стручњаци су убрзо појаснили да се не ради о класичним медузама, већ о њиховим даљим рођацима из морског екосистема. Ови организми природно насељавају отворене океане, а повремено их морске струје и вјетрови донесу до обале у великом броју, стварајући неуобичајене призоре на плажама.

Плави "кристали" на пијеску

Ријеч је о врсти Велела велела, плутајућим колонијалним организмима препознатљивим по карактеристичној плавој боји и танкој, једриластој структури. Њихов изглед често збуњује посматраче, јер на пијеску могу дјеловати као стакласте или кристалне формације.

Мистериозни морски организми преплавили познату плажу: Сви мислили да су медузе, али истина их је шокирала

Локално становништво описало је призоре као необичне и готово нестварне, с обзиром на то да су поједине плаже биле прекривене десетинама, па чак и стотинама ових организама. Иако су визуелно упечатљиви, они су природни дио морског екосистема и повремено се масовно појављују у зависности од морских струја.

Стручњаци наводе да овакве појаве нису неуобичајене, али се чешће биљеже током хладнијих мјесеци, када олујни вјетрови и јаке струје доприносе њиховом избацивању на обалу. Управо зато њихова појава на обалама Велса привукла је додатну пажњу, јер је забиљежена раније него што је уобичајено.

Да ли су опасни за људе?

Иако припадају групи организама сличних медузама, Велела велела имају знатно слабији ефекат на људску кожу. Њихове жарне ћелије нису довољно јаке да би изазвале озбиљније реакције код већине људи, али стручњаци ипак упозоравају на опрез.

Контакт са кожом не изазива значајније тегобе, али се непријатност и благо пецкање могу јавити уколико дођу у контакт са осјетљивим дијеловима тијела, попут очију или усана. Због тога се савјетује да се ови морски организми не додирују, упркос њиховом необичном и привлачном изгледу.

(Б92)

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Тагови :

медуза

Велс

морски организми

занимљивости

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