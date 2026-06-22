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Противградна превентива увелико дејствује: Најављене непогоде све ближе

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 15:16

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Противградна превентива увелико дејствује: Најављене непогоде све ближе
Фото: Envato/lukjonis

Због невремена које се очекује данас и сутра издата су упозорења, а Противградна превентива увелико дејствује на подручју Републике Српске.

За данас је издат жути метеоаларм због невремена на простору читаве Републике Српске. Упоредо је активно и упозорење због високих температура.

"Данас је ситуација, као и сутра, доста нестабилна. Ми смо око 15 и 50 часова почели дејства у Подрињу, на подручју општина које гравитирају уз границу са Србијом, а од 13 и 30 почели смо и дејства над Лијевче пољем на општинама које гравитирају од ријеке Саве према Бањалуци", каже за АТВ Тихомир Дејановић, директор Противградне превентиве Републике Српске.

До тренутка разговора, испаљено је 35 противградних ракета, а дејства и даље трају.

Пројекције кретања невремена у 15:58
Пројекције кретања невремена у 15:58

"Трајаће читав дан док траје дневно загријавање атмосфере. Сутра су најављене непогоде, продори са сјевере влажног ваздуха што ће додатно донијети нестабилности, али ми смо спремни. Незахвално је прогнозирати како ће се одразити на терену пошто се ради о локалним развојима", каже Дејановић.

Пратећи кретање невремена, посљедња станица су Лакташи и креће према Челинцу. Ријеч је о дијелу олујног невремена које се спустило из Хрватске преко Српца и Лакташа према Челинцу.

РХМЗ: На истоку и југу могуће локалне непогоде

РХМЗ каже да нас данас очекује врло топло, спарно, а поподне и нестабилно вријеме уз локалне пљускове са грмљавином.

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Пљускови ће бити јачи на истоку и југу где су понегде могуће и локалне непогоде уз јаче падавине и појаву града.

Сутра се наставља утицај гребена са југозапада уз прилив топлог ваздуха.

"Претежно сунчано и врло топло. На истоку и југу промјенљиво облачно уз повремену слабу кишу или локалне пљускове од средине дана. Током поподнева краткотрајни пљускови су могући и понегде на југозападу. У већини предјела остаје суво", саопштено је из РХМЗ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

противградна превентива

РХМЗ

невријеме

Упозорење

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