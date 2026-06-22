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Ево на кога врућина највише утиче

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 14:39

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врућина топлота
Фото: Pexel/ Kampus Production

Висока температура ваздуха може негативно да утиче на здравље грађана, а најугроженије групе су старији, дјеца и пацијенти обољели од хроничних и кардиоваскуларних болести.

Љекари наводе да се пацијенти највише јављају због малаксалости, вртоглавице или краткотрајног губитка свијести, те главобоље које могу да буду удружене са мучнином и повраћањем, отежаним дисањем, убрзаним пулсом, опекотинама коже и различитим алергијама.

Врућина може да буде узрок наведених тегоба због ширења крвних судова и посљедичног пада крвног притиска, дехидратације, хипогликемије или поремећаја електролитне равнотеже у организму.

Савјетује се, посебно хроничним болесницима, да избјегавају боравак на отвореном од 10.00 до 17.00 часова, алкохол, заслађене и газиране сокове, те масну и зачињену храну.

Клима

Савјети

Да ли клима троши мање струје када је стално упаљена?

Важне су довољне количине течности, те лаганију исхрану са више свјежег воћа и поврћа.

Одјећа треба да буде од природних материјала, свјетлијих боја, комотна, а главу треба заштитити шеширима, а обавезно је ношење сунчаних наочара.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

врућина

Високе температуре

високе температуре ваздуха

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