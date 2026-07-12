Преко двије хиљаде дјеце без мјеста у јавним вртићима у Бањалуци

Аутор:Лана Остојић
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За 600 мјеста у јавним вртићима у Бањалуци досад је евидентирано око 2.700 пристиглих пријава. Обрада пријава је у току, а коначна ранг-листа биће објављена након што се заврши бодовање свих кандидата.
И ове године хиљаде малишана остало је без свог мјеста. Највећи проблем је недостатак просторних и кадровских капацитета, каже Борис Глувић, отац троје мале дјеце. Због тога, родитељи су приморани да дјецу уписују у приватне вртиће, гдје је износ који плаћају значајно већи.
"Оно што би било тренутно рјешење – да се дође са субвенцијама до изједначавања цијена које плаћају родитељи дјеце у приватним у односу на то како је у јавним вртићима. А оно што је вјероватно најбоље рјешење и стратешко рјешење је изградња просторних капацитета и оспособљавање кадрова", каже Борис Глувић, родитељ.
Без мјеста су остала и дјеца запослених у Центру за предшколско васпитање и образовање. Из Синдикалне организације наводе да ни ове године није збринуто 36 малишана чији родитељи раде у јавним вртићима, иако су више пута тражили да се за њих пронађе посебно рјешење.
"Стварна потреба заједница је много већа у односу на тренутне капацитете. Свако предшколско дијете које остане ван система, а евидентно је да ће остати – оно остане ускраћено за дио социјалних компетенција које вртић, као сигурно уточиште, пружа. И то је брига свих нас који се тиме бавимо", каже Слађана Мишић, предсједник Синдикалног одбора Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука.
Кабинет предсједника Републике Српске раније је обезбиједио средства за изградњу нових вртића широм Републике Српске, док су радови у другим локалним заједницама при крају, у Бањалуци још нису ни почели. Из Града тврде да су потребну документацију доставили, док из Кабинета предсједника наводе да она није комплетирана.
"Замислите да ми расписујемо 1.000 мјеста, ово оптерећење би се смањило и растеретило и по приватним вртићима, гдје би по закону тржишта морало доћи до корекције цијена. Тако да изградња оних вртића о којима се прича већ преко годину дана, мислим да би трајно ријешила проблем у Бањалуци", каже Петар Јокановић, директор Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука.
Прошле године Скупштина града усвојила је одлуку којом је предвиђено изједначавање трошкова родитеља чија дјеца похађају јавне и приватне вртиће, међутим она није заживјела у пракси.
"У буџету за 2025. годину СНСД је уложио амандман у буџету и обезбиједио средства како би изједначио субвенције за родитеље чија дјеца иду у приватне вртиће. За ту потребу је издвојено преко 6 милиона марака, међутим Градска управа то није жељела да уради", каже Богољуб Зељковић, одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука
Сваког љета број пријава далеко премаши број слободних мјеста. За многе породице упис у јавни вртић постаје питање среће.
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