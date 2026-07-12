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Данас скокови са Градског моста, измјене у саобраћају

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 09:54

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Данас скокови са Градског моста, измјене у саобраћају

У Бањалуци ће данас бити одржани скокови са Градског моста, у оквиру манифестације Љето на Врбасу, због чека ће доћи до измјене у режиму одвијања саобраћаја.

"Бањалучку ласту" скакаће двадесетак младића, а догађај почиње у 17.00 часова.

Манифестација Љето на Врбасу, која се ове године одржава 73. пут, траје до 31. јула и обогаћена је спортским, музичким, адреналинским и културно-забавним активностима.

Измјена у режиму одвијања у саобраћају

Данас у времену од 10.00 до 20.00 часова биће обустављен саобраћај, на начин да се заузме једна (источна) саобраћајна трака у Улици цара Лазара, од кружног тока (од Улице Мирка Ковачевића) до Градског моста, преко Градског моста и у Улици Патре, од Градског моста до кружног тока.

За вријеме трајања обуставе саобраћаја регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршиће се на прописан начин од стране припадника службених лица МУП-а.

РТРС

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Тагови :

измјене саобраћаја

Бањалука

саопштење

МУП Републике Српске

Бањалучка ласта

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