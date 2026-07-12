Снимак обишао интернет: Путнику поломили кофер у авиону, радници на лицу мјеста извадили накнаду

Аутор:АТВ редакција
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Видео који је привукао велику пажњу на интернету савршено приказује зашто је Јапан апсолутни свјетски лидер када су у питању корисничка услуга и поштовање путника.
Снимак приказује ситуацију на аеродрому у којој је један путник, након преузимања пртљага са траке, примјетио да му је кофер оштећен током лета. Умјесто онога на шта је већина путника широм света навикла, бескрајних процедура, попуњавања формулара, расправљања и недјеља чекања на евентуалну одштету, услиједила је невјероватна реакција особља.
У року од само неколико минута, радници су путнику донијели потпуно нов кофер истих димензија. Циљ је био да путник одмах може да препакује своје ствари и неометано настави путовање, без икаквог стреса.
Japonya’da uçaktan teslim aldığı valizin kırık olduğunu gören yolcuya, bir kaç dakika içerisinde aynı büyüklükte çok yeni bir çanta hemen veriliyor. pic.twitter.com/LCG4IqBYMm— Serkan Tanyildizi (@srkntnyldz) July 9, 2026
Овај снимак одушевио је људе широм планете, служећи као пример врхунске професионалности, ефикасности и бриге о клијентима која је дубоко укоријењена у јапанској пословној култури.
(курир)
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