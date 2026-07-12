Након неколико година процвјетао "цвијет леш"

Аутор:АТВ редакција
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Усљед наставка вулканске активности на планини Канлаон, ријетка врста "Rafflesia speciosa" пронађена је како цвјета унутар Природног парка планине Канлаон, што су еколошки званичници описали као симбол отпорности природе.
Према појединим тврдњама на ово цвјетање се чекало скоро 15 година.
Рафлезија (Rafflesia) периодично цвјета у прашумама југоисточне Азије, а ових мјесеци је забиљежено неколико важних цвјетања у дивљини. Почетком јула 2026. године, у националном парку "Mt. Kanlaon" на Филипинима, ренџери су пронашли у потпуности процвјеталу и веома ријетку врсту "Rafflesia speciosa".
Такође, нешто раније (у мају), на Филипинима је откривена читава група од чак 30 јединки ендемичне врсте "Rafflesia mira", од којих је 10 било у пуном цвјетању у исто вријеме, што је изузетно риједак призор.
Међутим, често долази до замјене појмова у медијима због надимка. Ако сте видјели вијест о „цвијету лешу” (Corpse flower) који тренутно цвјета у неком ботаничком врту у Америци или Европи, вјероватно се ради о биљци Титан арум.
"15年振りに世界最大の寄生植物ラフレシアが開花。— ヤバそれまじかよ (@douga111www) July 11, 2026
葉も茎も持たず。強烈な腐肉臭を放ち。
寿命は、たった 5〜7日・・・
自然界には、まだ説明しきれない美がある" pic.twitter.com/DNnL2ntDpz
Иако обје биљке имају исти надимак због мириса трулог меса, ради се о двије различите ствари:
Rafflesia је највећи појединачни цвијет на свијету, нема коријен ни лист и живи као паразит у прашумама, а њено цвјетање у дивљини траје свега 3 до 5 дана.
Titan arum је огромна биљка која има највећи неразгранати цваст (скупину цвјетова) на свијету. Она се успјешно узгаја у ботаничким баштама широм свијета и њено цвјетање (које се дешава једном у неколико година) увијек буде велика медијска вијест, као што је то случај овог мјесеца у Калифорнији.
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