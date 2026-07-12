Норвежани тражили објашњење, ФИФА брзо реаговала: Сензори открили истину

Аутор:АТВ редакција
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Свјетска фудбалска федерација (ФИФА) експресно је реаговала и одговорила на званичне протесте репрезентације Норвешке поводом детаља са четвртфиналног меча Свјетског првенства против Енглеске.
Норвежани су, подсјећамо, бурно негодовали тврдећи да је акција која је довела до енглеског изједначења прије одласка на одмор морала бити прекинута јер је лопта погодила кабл зрачне камере.
Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT— FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026
Ипак, из кровне куће свјетског фудбала стигло је техничко објашњење које у потпуности затвара ову дебату. Према званичним подацима добијеним из "Kонектед Бал" технологије – односно сензора који се налазе унутар саме мундијалске лопте и биљеже сваки микро-контакт никакав додир с каблом камере нити било којим спољним објектом у тој акцији није детектован.
- Прије енглеског поготка у 45.+2. минути против Норвешке, сензор у лопти није забиљежио никакав помак у 'откуцајима срца лопте' док је била у зраку, па стога нема доказа да је лопта дотакнула кабл изнад терена и због тога промијенила своју путању - написали су из ФИФА-е, преноси Аваз
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