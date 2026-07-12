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Норвежани тражили објашњење, ФИФА брзо реаговала: Сензори открили истину

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 12:23

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ДАТОТЕКА - Лого ФИФА приказан је на тајмеру за одбројавање до Светског првенства испред стадиона БЦ Плејс у ​​Ванкуверу, Британска Колумбија, понедељак, 4. маја 2026.
Фото: Tanjug/Darryl Dyck/The Canadian Press via AP, File

Свјетска фудбалска федерација (ФИФА) експресно је реаговала и одговорила на званичне протесте репрезентације Норвешке поводом детаља са четвртфиналног меча Свјетског првенства против Енглеске.

Норвежани су, подсјећамо, бурно негодовали тврдећи да је акција која је довела до енглеског изједначења прије одласка на одмор морала бити прекинута јер је лопта погодила кабл зрачне камере.

Ипак, из кровне куће свјетског фудбала стигло је техничко објашњење које у потпуности затвара ову дебату. Према званичним подацима добијеним из "Kонектед Бал" технологије – односно сензора који се налазе унутар саме мундијалске лопте и биљеже сваки микро-контакт никакав додир с каблом камере нити било којим спољним објектом у тој акцији није детектован.

- Прије енглеског поготка у 45.+2. минути против Норвешке, сензор у лопти није забиљежио никакав помак у 'откуцајима срца лопте' док је била у зраку, па стога нема доказа да је лопта дотакнула кабл изнад терена и због тога промијенила своју путању - написали су из ФИФА-е, преноси Аваз

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Тагови :

ФИФА

Норвешка

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

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