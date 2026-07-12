Централна команда извела ударе на више војних база на југу Ирана

Аутор:АТВ редакција
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Оружане снаге Сједињених Држава извеле су ударе на више војних база на југу Ирана, јавила је иранска државна телевизија.
Према медијским извјештајима, САД су испалиле седам пројектила на војне базе у граду Бушеру, пет на циљеве у округу Деир и четири на Асалује.
Један пројектил погодио је подручје округа Хондаб у централном Ирану, гдје се налази иранско нуклеарно постројење, али није било извјештаја да је сам објекат био мета напада.
Раније током дана Централна команда војске САД саопштила је да је извела нове ударе на Иран, након чега су иранске снаге одговориле нападима на америчке циљеве на Блиском истоку, преноси Срна
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