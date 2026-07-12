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Мекгрегор након пораза: Налазим се у мрачном стању, то могу једино да опишем као пакао

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 13:06

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Конор Мекгрегор изгуби меч
Фото: Tanjug/AP Photo/John Locher

Повратак Конора Мекгрегора у октагон очекивано је изазвао велику пажњу послије неколико година, али његови навијачи нису могли наслутити тако брз расплет борбе.

Највећа звијезда у хисторији ММА спорта доживјела је тежак пораз на УФЦ 329 евенту у Лас Вегасу, након што је због нове тешке повреде меч против Макса Холовеја прекинут послије само 65 секунди борбе у велтер категорији.

Спектакл се претворио у кошмар за Ирца већ у првим тренуцима. Мекгрегор је отворио меч атрактивним ударцем ногом, али је приликом незгодног доскока тешко повриједио кољено десне ноге.

Након што је још два пута изгубио баланс и пао, Ирац се ухватио за ногу и почео шепати, па је судија био присиљен прекинути борбу. Холовеј је тако послије 13 година дочекао реванш и побједу.

По окончању борбе, Мекгрегор се јавио фановима путем Инстаграма: - Глава ми је пукла. Потпуно је уништена. Нисам имао никакву повреду прије уласка у борбу. Током цијелог кампа сам радио ударце ногама, ослањао се на ноге и скакао, као и прије борбе. Ово се појавило потпуно изненада. Налазим се у веома мрачном стању. Могу то да опишем једино као пакао, преноси Аваз

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Тагови :

Конор Мекгрегор и Макс Холовеј

УФЦ

пораз

MMA

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