Ивана Шпановић побједница митинга у Загребу

Аутор:АТВ редакција
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Ивана Шпановић учествовала је на међународном митингу "Младост" у Загребу, гдје се такмичила у троскоку, дисциплини на коју се 36-годишња српска атлетска звијезда преоријентисала прошле сезоне.
Шпановић је остварила резултат од 13,67 метара и освојила прво мјесто.
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Њена серија износила је: 13,50, 13,6, 13,36 метара, након чега су услиједила три преступа.
"У посљедњем покушају имала је најбољи скок. Преступ је био свега центиметар и по. Замолили смо да ипак измјере скок и показало се да је био преко 14 метара. Овдје смо увјежбавали залет из 14 корака, док је пун залет 16 корака. Направили смо озбиљан тренинг и веома сам задовољан", рекао је тренер Горан Обрадовић.
Прије само осам дана, 26. јуна, на истом стадиону Спорт парк Младост, али на Меморијалу Бориса Ханжековића, Шпановић је остварила резултат од 14,25 метара, што је њен најбољи резултат на отвореном у троскоку.
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Освајачица 15 медаља у скоку удаљ са европских и свјетских првенстава, у дворани и на отвореном, као и са Олимпијских игара, у новој дисциплини је најдаље доскочила до 14,41 метар, што је остварила током зимске сезоне и што представља актуелни национални рекорд Србије у дворани.
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