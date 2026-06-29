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Данијела Кајтазовић вицешампионка Балкана у џудоу

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 10:52

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Члан Омладинског џудо клуба "Соколови" из Зворника Данијела Кајтазовић освојила је сребрну медаљу у џудоу на Балканском првенству у Букурешти и тиме постала вицешампион Балкана, речено је данас Срни у овом клубу.
Фото: Srna

Члан Омладинског џудо клуба "Соколови" из Зворника Данијела Кајтазовић освојила је сребрну медаљу у џудоу на Балканском првенству у Букурешти и тиме постала вицешампион Балкана, речено је данас Срни у овом клубу.

На Балканском првенству наступила је и Николина Јасиковац, члан овог клуба, али је поражена у првом колу и остала без пласмана.

Првенство за јуниоре и јуниорке одржано је протеклог викенда у Букурешту.

Из управе Омладинског џудо клуба "Соколови" поручили су да се освојеном сребрном медаљом Кајтазове на најбољи начин на међународној сцени представљен Зворник, Република Српска и БиХ.

На Балканском првенству са такмичарима су били Огњен Павловић, предсједник Џудо савеза БиХ и оснивач Омладинског џудо клуба "Соколови", те клупски тренер Дане Пепић, који је на овом првенству био један од судија.

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Тагови :

Данијела Кајтазовић

Џудо

Балкан

Република Српска

Зворник

Букурешт

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