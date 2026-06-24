Ангелина Топић покорила Хрватску

Аутор:АТВ редакција
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Српска атлетичарка Ангелина Топић заузела је друго мјесто на Меморијалу "Борис Ханжековић" у Загребу, чувеном митингу који се одржава по 76. пут. Она је са прескочених 1.94 оставила дио конкуренције иза и уписала нови подијум у љетњој сезони.
Након што је заузела треће место на Дијамантској лиги у Рабату, односно друго у надметању у Атини, сада се попела опет на друго мјесто. Ангелина је из трећег покушаја прескочила поменуту висину.
Претходно је обарала по једном и висине од 1.84 и 1.90, из прве летјела преко 1.80, 1.87 и 1.92, а на крају и три пута рушила на 1.97 метара.
Прво место заузела хе светска рекордерка Јарослава Махучих са 1.97, а треће Ламара Дистан из Јамајке са прескочених 1.92, док је Италијанка Идеа Перони стала на висини од 1.90.
Ангелина Топић на наредним надметањима наставља припрему за главни циљ овог лета, а то је Европско првенство у Бирмингему.
(Телеграф)
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